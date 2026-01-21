Погода в Одессе 21 января: потепление до +2°C и сильный юго-западный ветер

В Одессе станет немного теплее — какая погода будет сегодня
В Одессе станет немного теплее. Сегодня, 21 января в городе прогнозируется плюсовая температура. Однако, синоптики прогнозируют достаточно сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью температура будет -7...-9 °C, днем поднимется до 0...-2°C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -7 С° до -12 °C, днем от -2 °C до -3 °C. На автодорогах видимость 200-500 метров, местами туман и гололедица.
Приметы на 21 января
- Солнечно и почти безоблачно — морозы еще продержатся.
- Птицы держатся низко над землей — стоит ждать непогоды.
- Ясная погода предвещает раннюю весну.
- Сухой и холодный день обещает жаркий август.
