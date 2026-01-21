Погода в Одесі 21 січня: потепління до +2°C і сильний південно-західний вітер

Дівчина на одеському пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стане трохи тепліше. Сьогодні, 21 січня у місті прогнозується плюсова температура. Однак, синоптики прогнозують досить сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -7...-9 °C, вдень підніметься до 0... -2°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -7 С° до -12 °C, вдень від -2 °C до -3°C. На автошляхах видимість 200-500 метрів, місцями туман та ожеледиця.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 21 січня

Сонячно й майже безхмарно — морози ще протримаються.

Птахи тримаються низько над землею — варто чекати негоди.

Ясна погода віщує ранню весну.

Сухий і холодний день обіцяє спекотний серпень.

