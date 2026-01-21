Погода в Одесі 21 січня: потепління до +2°C і сильний південно-західний вітер

В Одесі стане трохи тепліше — яка погода буде сьогодні
В Одесі стане трохи тепліше. Сьогодні, 21 січня у місті прогнозується плюсова температура. Однак, синоптики прогнозують досить сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -7...-9 °C, вдень підніметься до 0... -2°C,
Погода в Одеській області
На Одещині також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -7 С° до -12 °C, вдень від -2 °C до -3°C. На автошляхах видимість 200-500 метрів, місцями туман та ожеледиця.
Прикмети на 21 січня
- Сонячно й майже безхмарно — морози ще протримаються.
- Птахи тримаються низько над землею — варто чекати негоди.
- Ясна погода віщує ранню весну.
- Сухий і холодний день обіцяє спекотний серпень.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Україну накрили магнітні бурі. Також ми писали, що у Харкові триматимуться сильні морози.
Читайте Новини.LIVE!