Україна
В Одесі стане трохи тепліше — яка погода буде сьогодні

В Одесі стане трохи тепліше — яка погода буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 21 січня: потепління до +2°C і сильний південно-західний вітер
Дівчина на одеському пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стане трохи тепліше. Сьогодні, 21 січня у місті прогнозується плюсова температура. Однак, синоптики прогнозують досить сильний вітер. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -7...-9 °C, вдень підніметься до 0... -2°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -7 С° до -12 °C, вдень від -2 °C до -3°C. На автошляхах видимість 200-500 метрів, місцями туман та ожеледиця.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 21 січня

  • Сонячно й майже безхмарно — морози ще протримаються.
  • Птахи тримаються низько над землею — варто чекати негоди.
  • Ясна погода віщує ранню весну.
  • Сухий і холодний день обіцяє спекотний серпень.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Україну накрили магнітні бурі. Також ми писали, що у Харкові триматимуться сильні морози.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
