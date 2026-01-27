Погода в Одессе 27 января 2024: дождь, гололедица и сильный ветер

Люди идут по улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 января, в Одессе будет бушевать непогода. Синоптики прогнозируют дождь, ветер и гололед. Горожанам советуют ограничить передвижение по улице, а по возможности оставаться дома.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается облачная погода. Днем небольшие осадки. Местами синоптики прогнозируют гололедицу, туман. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Ночью температура будет от 0 до +2 °C, днем будет от +4 °C до +6°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем небольшие осадки, местами гололедица, туман. Ветер восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -2 С° до +3 С°. Днем будет от +4 С° до +9 °C, на севере от 0 до -1 °C. На автодорогах гололедица и туман, видимость местами 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 27 января

Если луна светлая или беловатая — надвигаются сильные морозы.

Красный оттенок луны предвещает ветреную погоду.

Когда облака движутся против ветра, стоит ждать снега.

Северный ветер обычно приносит ясное небо.

