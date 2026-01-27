Відео
В Одесі погіршення погоди — прогноз синоптиків на сьогодні

В Одесі погіршення погоди — прогноз синоптиків на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 27 січня 2024: дощ, ожеледиця і сильний вітер
Люди йдуть по вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 січня, в Одесі вируватиме негода. Синоптки прогнозують дощ, вітер та ожеледицю. Містянам радять обмежити пересування по вулиці, а за можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень невеликі опади. Місцями синоптики прогнозують ожеледицю, туман. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с. Вночі температура буде від 0 до +2 °C, вдень буде від +4 °C до +6°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень невеликі опади, місцями ожеледиця, туман. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі від -2 С° до +3 С°. Вдень буде від +4 С° до +9 °C, на півночі від 0 до -1 °C. На автошляхах ожеледиця та туман, видимість місцями 200-500 метрів. 

Погодв в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 27 січня

  • Якщо місяць світлий або білуватий — насуваються сильні морози.
  • Червоний відтінок місяця віщує вітряну погоду.
  • Коли хмари рухаються проти вітру, варто чекати на сніг.
  • Північний вітер зазвичай приносить ясне небо.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україну повернеться тепло, однак ненадовго. Також ми писали про те, якою буде погода в Україні сьогодні.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
