Погода в Одесі 27 січня 2024: дощ, ожеледиця і сильний вітер

Сьогодні, 27 січня, в Одесі вируватиме негода. Синоптки прогнозують дощ, вітер та ожеледицю. Містянам радять обмежити пересування по вулиці, а за можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується хмарна погода. Вдень невеликі опади. Місцями синоптики прогнозують ожеледицю, туман. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с. Вночі температура буде від 0 до +2 °C, вдень буде від +4 °C до +6°C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень невеликі опади, місцями ожеледиця, туман. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі від -2 С° до +3 С°. Вдень буде від +4 С° до +9 °C, на півночі від 0 до -1 °C. На автошляхах ожеледиця та туман, видимість місцями 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 27 січня

Якщо місяць світлий або білуватий — насуваються сильні морози.

Червоний відтінок місяця віщує вітряну погоду.

Коли хмари рухаються проти вітру, варто чекати на сніг.

Північний вітер зазвичай приносить ясне небо.

