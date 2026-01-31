Погода в Одессе 31 января: мороз, гололедица и снег

Люди на улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 31 января, в Одессе ожидается холодная, морозная погода. Синоптики прогнозируют снег и сильный ветер. На дорогах гололедица, поэтому усилят дежурство спецтехники. Горожанам и гостям города стоит быть внимательными и ограничить передвижение по городу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью и днем температура будет от -4 до -6 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Днем умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде снега. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем от -4 С° до -9 С°, на юге до 0 С°. На автодорогах гололедица, видимость 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 31 января

Если днем появился иней, снег в этот день не выпадет.

Печь плохо разгорается, а дрова тлеют — вскоре потеплеет.

Яркое, почти белое пламя в печи предвещает раннюю весну.

Громко каркают вороны — следует ждать метели.

Ясная ночь 31 января обещает солнечный день спустя.

Напомним, мы сообщали, что впереди Украину накроют арктические морозы, что прогнозирует синоптик Диденко. Также мы писали, что на некоторых дорогах уже начался коллапс из-за ухудшения погоды.