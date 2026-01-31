Відео
Головна Одеса В Одесі погіршення погоди — прогноз синоптиків на сьогодні

В Одесі погіршення погоди — прогноз синоптиків на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 31 січня: мороз, ожеледиця та сніг
Люди на вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 січня, в Одесі очікується холодна, морозна погода. Синоптики прогнозують сніг та сильний вітер. На дорогах ожеледиця, через це посилять чергування спецтехніки. Містянам та гостям міста варто бути уважними та обмежити пересування містом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Впродовж дня синоптики прогнозують опади, переважно у вигляді снігу. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с. Вночі та вдень температура буде від -4 до -6 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень помірні опади, місцями значні, переважно у вигляді снігу. Місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень від -4 С° до -9 С°, на півдні до 0 С°. На автошляхах ожеледиця, видимість 500-1000 метрів.

В Одесі погіршення погоди — прогноз синоптиків на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 31 січня

  • Якщо вдень з’явився іній, сніг цього дня не випаде.
  • Піч погано розгорається, а дрова тліють — незабаром потеплішає.
  • Яскраве, майже біле полум’я в печі віщує ранню весну.
  • Гучно каркають ворони — слід чекати хуртовини.
  • Ясна ніч 31 січня обіцяє сонячний день потому.

Нагадаємо, ми повідомляли, що попереду Україну накриють арктичні морози, що прогнозує синоптик Діденко. Також ми писали про те, що на деяких дорогах вже почався колапс із-за погіршення погоди. 

