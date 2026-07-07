В Одессе скончался 10-месячный малыш: 16-летние родители не уделили ему должного внимания

Машины скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе скончался 10-месячный мальчик, которого, по предварительным данным, молодые родители ненадолго оставили одного дома. Медики боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось. После трагедии выяснилось, что семья еще ранее попала в поле зрения социальных служб.

Об этом сообщил народный депутат Павел Сушко, передает Новини.LIVE.

Смерть младенца

Трагедия произошла в Одессе. По предварительной информации, родители 10-месячного мальчика, которым по 16 лет, ненадолго оставили ребенка одного дома. По возвращении они обнаружили малыша без признаков жизни. Врачи пытались его реанимировать, однако спасти ребенка не удалось.

Причина смерти

Предполагаемой причиной смерти называют аспирацию пищи. Окончательные выводы относительно причин смерти и всех обстоятельств трагедии должны сделать правоохранительные органы после завершения расследования.

Семья на учете

После смерти мальчика стало известно, что эта семья уже находилась в поле зрения государственных служб. По словам Павла Сушка, в Службу по делам детей Одесского городского совета поступала информация от полиции о возможных попытках суицида несовершеннолетней матери. После этого Служба по делам детей обратилась в Центр социальных служб с просьбой поставить семью на учет как находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах и обеспечить ей социальное сопровождение.

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В то же время, по словам народного депутата, работа с семьёй фактически ограничилась профилактической беседой, информированием о социальных услугах и письменным отказом от их получения. Однако официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

Смерти детей

Отметим, что в Одесском апелляционном суде продолжилось рассмотрение резонансного дела в отношении 18-летней матери и ее сожителя, которых в ноябре 2025 года осудили за оставление малолетнего ребенка в опасности. В настоящее время суд рассматривает апелляционные жалобы обоих осужденных. Мужчина отрицает свою вину, а женщина просит смягчить наказание и отказалась от своего адвоката, заявив, что тот ненадлежащим образом ее защищает. В связи с этим суд отложил рассмотрение дела, чтобы назначить нового защитника.

По данным следствия, мальчик в возрасте 1 года и 3 месяцев получил тяжкие ожоги из-за небрежности матери, однако взрослые не обратились за медицинской помощью. Ребёнок скончался от ожоговой болезни, после чего, по версии правоохранителей, сожитель матери спрятал её тело в морозильной камере, где оно пролежало около двух недель. Суд первой инстанции приговорил женщину к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы, а мужчину — к 9 годам и 10 месяцам.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 31-летний мужчина совершил надругательство и лишил жизни 7-летнего ребенка. Убийцу быстро разыскали. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области от рук собственной матери погиб младенец. Женщина по неосторожности задушила ребенка. Она признала свою вину. Ей назначили наказание в виде испытательного срока на три года.