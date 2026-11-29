Тепло одетые люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе завтра, 30 ноября, ожидается морозная ночь, а днём температура воздуха лишь немного поднимется выше нуля. Из-за сильных порывов ветра синоптики объявили желтый уровень опасности. В первые дни декабря в Одесской области станет ещё холоднее, а в отдельных районах минусовая температура сохранится даже днем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 30 ноября

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Одессе будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от -6 до -4 °C, а днем — от 0 до +2 °C. Ветер северо-восточный, скоростью 9–14 м/с, с порывами до 15–17 м/с.

Погода в Одесской области 30 ноября

На территории Одесской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -9...-4 °C, а днем температура будет колебаться от -3 до +2 °C. Скорость северо-восточного ветра составит 9–14 м/с, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Видимость на автодорогах региона будет хорошей.

Предупреждение об опасной погоде

Из-за сильных порывов ветра синоптики объявили I (желтый) уровень опасности в Одессе и области. Городские власти призывают жителей ограничить поездки и передвижения по городу в случае ухудшения погодных условий. Из-за возможного падения веток и кабелей одесситам рекомендуют быть осторожными вблизи деревьев и не оставлять автомобили под ними или под линиями электропередачи. Также из-за шторма в Чёрном море усиливается минная опасность. Волны могут вынести морские мины на побережье. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщить в полицию по номеру 102 и не приближаться к ним.

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Погода в ближайшие дни

1 и 2 декабря в Одесской области усилятся ночные морозы. Температура воздуха ночью составит от -11 до -6 °C, днем — от -4 до +1 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, скоростью 9–14 м/с.

3 и 4 декабря морозы несколько ослабнут. Ночью температура воздуха будет колебаться от -9 до -4 °C, а днем — от -2 до +3 °C. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ранее мы писали, что в Одессе готовятся к различным сценариям протекания зимы, в частности к сильным морозам и длительным отключениям электроэнергии. Город обеспечил необходимые объемы газа на отопительный сезон. При подготовке учли опыт прошлой зимы, когда около 90 тысяч жителей Киевского района несколько недель оставались без тепла.

Также 24 ноября журналисты Новини.LIVE проверили работу пунктов устойчивости в Одессе. Пункты были организованы в коммунальных учреждениях, учебных заведениях и магазинах. Там горожане могут согреться, зарядить телефоны и выпить горячего чая. Однако не все пункты оказались готовы к круглосуточному приему посетителей. Всего во время последнего блэкаута, произошедшего 20 ноября, в Одесской области работали 464 пункта устойчивости, из которых 278 — в самом городе.