Тепло одягнені люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі завтра, 30 листопада, очікується морозна ніч, а вдень температура повітря лише трохи підніметься вище нуля. Через сильні пориви вітру синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. У перші дні грудня на Одещині стане ще холодніше, а в окремих районах мінусова температура зберігатиметься навіть удень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду та Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Погода в Одесі 30 листопада

За прогнозом синоптиків, у понеділок в Одесі буде мінлива хмарність, без опадів. Уночі температура повітря становитиме від -6 до -4 °C, а вдень від 0 до +2 °C. Вітер північно-східний, швидкістю 9–14 м/с, із поривами до 15–17 м/с.

Погода на Одещині 30 листопада

На території Одеської області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -9...-4 °C, а вдень температура коливатиметься від -3 до +2 °C. Швидкість північно-східного вітру становитиме 9–14 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–17 м/с. Видимість на автошляхах регіону буде доброю.

Попередження про небезпечну погоду

Через сильні пориви вітру синоптики оголосили І (жовтий) рівень небезпечності в Одесі та області. Міська влада закликає мешканців обмежити поїздки та пересування містом у разі погіршення погодних умов. Через можливе падіння гілок і кабелів одеситам радять бути обережними поблизу дерев та не залишати автомобілі під ними або лініями електропередачі. Також через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Хвилі можуть винести морські міни на узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно повідомити поліцію за номером 102 та не наближатися до них.

Читайте також:

Погода у найближчі дні

Протягом 1 та 2 грудня на Одещині посиляться нічні морози. Температура повітря вночі становитиме від -11 до -6 °C, вдень від -4 до +1 °C. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, швидкістю 9–14 м/с.

Протягом 3 та 4 грудня морози дещо послабшають. Уночі температура повітря коливатиметься від -9 до -4 °C, а вдень від -2 до +3 °C. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Раніше ми писали, що в Одесі готуються до різних сценаріїв проходження зими, зокрема до сильних морозів та тривалих блекаутів. Місто підтвердило необхідні обсяги газу на опалювальний сезон. Під час підготовки врахували досвід минулої зими, коли близько 90 тисяч мешканців Київського району кілька тижнів залишалися без тепла.

Також 24 листопада журналісти Новини.LIVE перевірили роботу пунктів незламності в Одесі. Локації облаштували в комунальних закладах, навчальних установах та магазинах. Там містяни можуть зігрітися, зарядити телефони та випити гарячого чаю. Проте не всі пункти виявилися готовими до цілодобового прийому відвідувачів. Загалом під час останнього блекауту, який стався 20 листопада, на Одещині працювали 464 пункти незламності, з яких 278 в самому місті.