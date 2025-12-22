Социальные автобусы в Одессе: новые маршруты и расписание

Социальный автобус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе до сих пор сложная ситуация с электроснабжением, из-за чего часть электротранспорта не курсирует. Чтобы горожане могли добраться до работы, больниц и вокзала, на замену трамваям и троллейбусам вышли социальные автобусы. Они уже длительное время помогают одесситам передвигаться по городу. Теперь количество таких автобусов увеличили и обновили расписание.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Движение социальных автобусов

На период отсутствия движения трамвайного маршрута №7 по проспекту Князя Владимира Великого в Одессе усилили автобусный маршрут "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады". Автобусы курсируют по направлению через центр города, Пересыпский мост и Николаевскую дорогу. Отправление с Привокзальной площади — каждые 20 минут утром и после обеда, последний рейс — в 19:00. В обратном направлении движение происходит с интервалом 20 минут до 20:10.

Также продолжает работу социальный маршрут "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная". Он соединяет спальные районы с центром и железнодорожным вокзалом. Автобусы курсируют по определенному графику в утренние и вечерние часы пик. Конечная остановка — площадь Менделе Мойхер-Сфорима.

Кроме того, на маршрут "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная" вывели дополнительные рейсы. Он проходит через Дальницкое шоссе, Прохоровскую и Мечникова и также завершается в центре города. Часть рейсов заезжает к Западному кладбищу.

В горсовете отмечают, что социальные автобусы и в дальнейшем будут работать, пока электротранспорт не сможет восстановить полноценное движение.

Напомним, мы сообщали, что в Украине утвердили новую форму билетов во всех видах транспорта. Также мы писали о том, где находится самая глубокая станция метро в мире.