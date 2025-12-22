Відео
Україна
Головна Одеса В Одесі збільшили кількість соцавтобусів — як курсують

В Одесі збільшили кількість соцавтобусів — як курсують

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:14
Соціальні автобуси в Одесі: нові маршрути та розклад
Соціальний автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі й досі складна ситуація з електропостачанням, через що частина електротранспорту не курсує. Щоб містяни могли дістатися роботи, лікарень і вокзалу, на заміну трамваям і тролейбусам вийшли соціальні автобуси. Вони вже тривалий час допомагають одеситам пересуватися містом. Тепер кількість таких автобусів збільшили та оновили розклад.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Рух соціальних автобусів

На період відсутності руху трамвайного маршруту №7 проспектом Князя Володимира Великого в Одесі посилили автобусний маршрут "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади". Автобуси курсують у напрямку через центр міста, Пересипський міст і Миколаївську дорогу. Відправлення із Привокзальної площі — кожні 20 хвилин зранку та після обіду, останній рейс — о 19:00. У зворотному напрямку рух відбувається з інтервалом 20 хвилин до 20:10.

Також продовжує роботу соціальний маршрут "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна". Він з’єднує спальні райони з центром і залізничним вокзалом. Автобуси курсують за визначеним графіком у ранкові та вечірні години пік. Кінцева зупинка — площа Менделе Мойхер-Сфоріма.

Крім того, на маршрут "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна" вивели додаткові рейси. Він проходить через Дальницьке шосе, Прохоровську та Мечникова і також завершується в центрі міста. Частина рейсів заїжджає до Західного цвинтаря.

У міськраді зазначають, що соціальні автобуси й надалі працюватимуть, доки електротранспорт не зможе відновити повноцінний рух.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні затвердили нову форму квитків у всіх видах транспорту. Також ми писали про те, де знаходиться найглибша станція метро у світі.

Одеса Одеська область Новини Одеси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
