Соціальні автобуси в Одесі: нові маршрути та розклад

В Одесі збільшили кількість соцавтобусів — як курсують
В Одесі й досі складна ситуація з електропостачанням, через що частина електротранспорту не курсує. Щоб містяни могли дістатися роботи, лікарень і вокзалу, на заміну трамваям і тролейбусам вийшли соціальні автобуси. Вони вже тривалий час допомагають одеситам пересуватися містом. Тепер кількість таких автобусів збільшили та оновили розклад.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Рух соціальних автобусів
На період відсутності руху трамвайного маршруту №7 проспектом Князя Володимира Великого в Одесі посилили автобусний маршрут "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади". Автобуси курсують у напрямку через центр міста, Пересипський міст і Миколаївську дорогу. Відправлення із Привокзальної площі — кожні 20 хвилин зранку та після обіду, останній рейс — о 19:00. У зворотному напрямку рух відбувається з інтервалом 20 хвилин до 20:10.
Також продовжує роботу соціальний маршрут "вул. Святослава Ріхтера — вул. Дігтярна". Він з’єднує спальні райони з центром і залізничним вокзалом. Автобуси курсують за визначеним графіком у ранкові та вечірні години пік. Кінцева зупинка — площа Менделе Мойхер-Сфоріма.
Крім того, на маршрут "Тираспольське шосе (Два стовпи) — вул. Дігтярна" вивели додаткові рейси. Він проходить через Дальницьке шосе, Прохоровську та Мечникова і також завершується в центрі міста. Частина рейсів заїжджає до Західного цвинтаря.
У міськраді зазначають, що соціальні автобуси й надалі працюватимуть, доки електротранспорт не зможе відновити повноцінний рух.
