Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе в ходе перестрелки ранили ребенка: полиция выясняет обстоятельства

В Одессе в ходе перестрелки ранили ребенка: полиция выясняет обстоятельства

Ua ru
16 ноября 2026 17:10
Стрельба в Одессе 15 ноября: шестеро пострадавших возле ТЦ Патрульная полиция Одесской области
Полицейские составляют протокол. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одесской области

В Одессе ссора между двумя компаниями возле торгового центра закончилась стрельбой и ножевым ранением. Во время драки мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в землю, но резиновые пули рикошетили в людей. Среди шестерых пострадавших есть несовершеннолетний. Полиция выясняет обстоятельства конфликта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Стрельба в Одессе

По информации полиции, инцидент произошел 15 ноября около полуночи на улице Генуэзской в Приморском районе Одессы. Очевидцы услышали выстрелы и сообщили о конфликте между мужчинами. Предварительно правоохранители установили, что две ранее незнакомые компании поссорились, после чего началась драка. Один из участников, 32-летний мужчина, достал пистолет, предположительно, травматического действия, и начал стрелять в землю.

Резиновые пули рикошетили и травмировали пятерых человек, среди которых был несовершеннолетний. Во время той же стычки один из пострадавших ранил стрелка ножом в живот. Всего телесные повреждения получили шесть человек.

Полицейские нашли пистолет

Недалеко от места драки следователи нашли пистолет, из которого, вероятно, стрелял мужчина, и отстрелянные гильзы. Их изъяли в качестве вещественных доказательств и направят на экспертизу. Полиция возбудила два уголовных дела по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. По этой статье предусмотрено наказание от общественных или исправительных работ до двух лет ограничения или лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы и драки.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе мужчина застрелил своих родителей и ранил брата. По данным полиции, 50-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья в квартире многоэтажного дома. После этого он забаррикадировался в помещении. Когда прибыли правоохранители, мужчина застрелился.

Также Новини.LIVE сообщали о нападении с ножом в Одесской области. Во время проверки военно-учетных документов мужчина ранил сотрудника ТЦК. После нападения он скрылся с места происшествия. Правоохранители начали поиски нападавшего.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области военнослужащий выстрелил в свою тещу. По информации полиции, 36-летний мужчина находился в состоянии опьянения и применил автомат. Его 63-летняя родственница получила проникающее ранение грудной клетки и живота. Во время обыска у мужчины обнаружили арсенал оружия.

дети стрельба полиция Одесская область Новости Одессы пострадавшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации