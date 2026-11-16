Полицейские составляют протокол. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одесской области

В Одессе ссора между двумя компаниями возле торгового центра закончилась стрельбой и ножевым ранением. Во время драки мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в землю, но резиновые пули рикошетили в людей. Среди шестерых пострадавших есть несовершеннолетний. Полиция выясняет обстоятельства конфликта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Стрельба в Одессе

По информации полиции, инцидент произошел 15 ноября около полуночи на улице Генуэзской в Приморском районе Одессы. Очевидцы услышали выстрелы и сообщили о конфликте между мужчинами. Предварительно правоохранители установили, что две ранее незнакомые компании поссорились, после чего началась драка. Один из участников, 32-летний мужчина, достал пистолет, предположительно, травматического действия, и начал стрелять в землю.

Резиновые пули рикошетили и травмировали пятерых человек, среди которых был несовершеннолетний. Во время той же стычки один из пострадавших ранил стрелка ножом в живот. Всего телесные повреждения получили шесть человек.

Полицейские нашли пистолет

Недалеко от места драки следователи нашли пистолет, из которого, вероятно, стрелял мужчина, и отстрелянные гильзы. Их изъяли в качестве вещественных доказательств и направят на экспертизу. Полиция возбудила два уголовных дела по статье 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений. По этой статье предусмотрено наказание от общественных или исправительных работ до двух лет ограничения или лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства стрельбы и драки.

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