Поліцейські складають протокол. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одещини

В Одесі сварка між двома компаніями біля торговельного центру закінчилася стріляниною та ножовим пораненням. Під час бійки чоловік дістав пістолет і кілька разів вистрілив у землю, але гумові кулі зрикошетили в людей. Серед шістьох постраждалих є неповнолітній. Поліція з'ясовує обставини конфлікту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Стрілянина в Одесі

За інформацією поліції, інцидент стався 15 листопада близько опівночі на вулиці Генуезькій у Приморському районі Одеси. Очевидці почули постріли та повідомили про конфлікт між чоловіками. Попередньо правоохоронці встановили, що дві раніше незнайомі компанії посварилися, після чого почалася бійка. Один з учасників, 32-річний чоловік, дістав пістолет, імовірно, травматичної дії, та почав стріляти в землю.

Гумові кулі зрикошетили й травмували п'ятьох людей, серед яких був неповнолітній. Під час тієї самої сутички один із постраждалих поранив стрільця ножем у живіт. Загалом тілесні ушкодження отримали шестеро осіб.

Поліцейські знайшли пістолет

Неподалік місця бійки слідчі знайшли пістолет, з якого, ймовірно, стріляв чоловік, та відстріляні гільзи. Їх вилучили як речові докази й направлять на експертизу. Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За цією статтею передбачено покарання від громадських чи виправних робіт до двох років обмеження або позбавлення волі. Слідчі продовжують встановлювати обставини стрілянини та бійки.

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