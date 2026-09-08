Військовий на Одещині поранив тещу та зберігав арсенал

Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині затримали 36-річного військовослужбовця, який у стані сп’яніння вистрілив із автомата у 63-річну тещу. Жінка отримала проникаюче поранення грудної клітки та живота і перебуває в лікарні. Під час обшуку правоохоронці знайшли у чоловіка цілий арсенал зброї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Стрілянина вдома

Подія сталася серед дня у приватному домоволодінні в Лиманській громаді Роздільнянського району. Про стрілянину на спецлінію 102 повідомила донька потерпілої. Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що 36-річний військовослужбовець перебував у стані сп’яніння. Чоловік, який самовільно залишив місце служби, вистрілив із автомата у свою 63-річну тещу.

Жінка отримала проникаюче вогнепальне поранення грудної клітки та живота. Її доправили до лікарні, де вона наразі перебуває.

Арсенал зброї

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка слідчі виявили цілий арсенал. У шафі серед речей були автомат, ручний протитанковий гранатомет, корпус осколкової гранати зі спорядженим запалом, мисливська рушниця та стартовий пістолет. Також поліцейські знайшли понад 600 різнокаліберних набоїв, магазини до автоматичної зброї та ніж.

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За попередніми даними, зброю та боєприпаси чоловік незаконно вивіз із зони бойових дій в одній зі східних областей України, де проходив військову службу. Увесь арсенал вилучили та передали на експертне дослідження.

Що загрожує

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Окремо слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Після отримання висновків експертів вирішуватимуть питання про повідомлення чоловіку ще однієї підозри. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Вбивство дитини

Зазначимо, раніше на Одещині затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика. Дитина померла в лікарні після тяжкої травми голови. Спочатку мати розповіла, що син нібито травмувався під час гри у дворі. Однак під час розтину в голові хлопчика виявили кулю для пневматичної зброї. За даними слідства, смертельний постріл міг зробити співмешканець матері.

Правоохоронці встановили, що чоловік перебував із хлопчиком та його трирічною сестрою на околиці села й стріляв із пневматичної гвинтівки. У якийсь момент він спрямував зброю в бік дитини та вистрілив їй у голову. Після цього чоловік привіз дітей додому й сказав матері, що хлопчик нібито впав із драбини. Поліцейські вилучили гвинтівку та інші речові докази, а суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Теплодарі Одеського району 30-річна військовослужбовиця кинула у двір сусідів три бойові гранати. Жінка була п’яною та зробила це хуліганських мотивів. Один зі снарядів вибухнув. На щастя, люди не постраждали, лише пошкоджено паркан.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 29 серпня в Київському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людей. За попередніми даними, відомо, що чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків та поранив брата.