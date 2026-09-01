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Головна Одеса На Одещині 19-річного хлопця підозрюють у вбивстві дівчинки

На Одещині 19-річного хлопця підозрюють у вбивстві дівчинки

Ua ru
1 вересня 2026 14:48
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині: деталі справи
Підозрюваний у вбивстві. Фото: Головне управління Нацаоліції Одещини

На Одещині правоохоронці встановили причетного до смерті 15-річної дівчини, яку раніше розшукували як зниклу безвісти. Підозру у вбивстві отримав її 19-річний знайомий з того ж села. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство встановлює всі обставини трагедії та проводить необхідні експертизи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Зникнення дівчини

Кілька днів тому правоохоронці виявили 15-річну жительку Ізмаїльського району без ознак життя. Перед цим дівчину розшукували як зниклу безвісти. Попередньо встановлено, що дитина померла від асфіксії. Під час пошукових і слідчих заходів поліцейські встановили, що до смерті неповнолітньої може бути причетний її 19-річний знайомий — односелець.

Підозра у вбивстві

Правоохоронці затримали хлопця в установленому законом порядку. Після збору достатньої кількості доказів слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Йдеться про частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.

Також слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Суд його задовольнив і взяв 19-річного хлопця під варту.

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Триває слідство

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини смерті дівчини. У межах кримінального провадження призначили низку судових експертиз, які мають допомогти встановити деталі трагедії.

Інші вбивства

Раніше на Одещині суд призначив довічне позбавлення волі чоловіку, якого визнали винним у зґвалтуванні та вбивстві семирічної Соломії Тарасюк. Суд першої інстанції дійшов висновку, що зібраних правоохоронцями доказів достатньо для визнання обвинуваченого винним в інкримінованих злочинах.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 29 серпня в Київському районі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людей. За попередніми даними, відомо, що чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків та поранив брата.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканки після побутового конфлікту. За попередніми даними поліції, він загорнув її тіло у шматок лінолеуму та кілька днів залишався з ним у квартирі. Загиблу виявила мати підозрюваного, коли прийшла навідати сина.

вбивство поліція Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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