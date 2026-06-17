За вбивство 7-річної дівчинки в Одесі засудили до довічного

Засудженний за вбивство. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Минулого року в Одесі зникла семирічна Соломія Тарасюк, яка каталася на самокаті біля дому. Наступного дня її тіло знайшли у підвалі за кілька кварталів від місця зникнення. Поліція оперативно затримала 31-річного сусіда дівчинки та зібрала докази його вини. Тепер суд виніс остаточне рішення щодо фігуранта цієї справи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Трагічне зникнення

Трагедія сталася 18 червня минулого року. Мати семирічної Соломії Тарасюк звернулася до поліції, бо дівчинка не повернулася з прогулянки на подвір'ї. Наступного дня правоохоронці знайшли тіло дитини в підвалі за кілька кварталів від її будинку. Медична експертиза показала, що дівчинку зґвалтували та задушили.

Поліцейські з'ясували, що того вечора Соломія каталася біля дому на самокаті. Її 31-річний сусід, який був під дією наркотиків, запросив дитину до себе в гості. Дівчинка знала чоловіка, тому без вагань погодилася зайти. Після скоєного вбивця намагався сховати сліди. Вранці він загорнув тіло у плівку, поклав у дорожню сумку, вивіз на таксі та сховав у підвалі.

Збір доказів

Правоохоронці затримали підозрюваного за кілька годин. Під час обшуків у його квартирі знайшли самокат загиблої, біологічні зразки та наркотики (екстракт канабісу). Суд одразу відправив чоловіка під варту без права на заставу. Слідчі висунули обвинувачення за трьома статтями: зґвалтування малолітньої, умисне вбивство та зберігання наркотиків.

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Рішення суду

Суд розглянув усі матеріали справи, визнав чоловіка винним і призначив йому довічне ув’язнення. Обвинувачення підтримували прокурори з Одеси. Зараз у сторін є 30 днів, щоб подати апеляцію. До закінчення цього терміну вирок ще не вступає в дію.

Подібні злочини

Зазначимо, нещодавно вирок винесли й в іншому районі Одещини. Там до 10 років ув'язнення засудили 48-річного чоловіка, який у червні минулого року зґвалтував 15-річну дівчину. П'яний зловмисник напав на неповнолітню на околиці села, коли вона випасала худобу. Дівчина розповіла про все матері, яка одразу викликала поліцію.

Правоохоронці швидко затримали нападника і на час слідства відправили його під варту без права застави. Суд вивчив результати експертиз та зібрані докази, визнав чоловіка винним за статтею про зґвалтування неповнолітньої та відправив за ґрати на 10 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській області суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у серії зґвалтувань дітей. Йдеться про уродженця Білгорода-Дністровського, який раніше вже мав судимості за аналогічні дії. Цього разу за сукупністю епізодів йому призначили 15 років позбавлення волі та заборонили працювати з дітьми протягом трьох років.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у страшних злочинах проти власної малолітньої племінниці. Впродовж кількох років зловмисник ґвалтував та знущався з дівчинки, а також знімав це на відео. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід. За скоєне він піде за ґрати.