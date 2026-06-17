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Главная Одесса За убийство 7-летней девочки в Одессе приговорили к пожизненному

За убийство 7-летней девочки в Одессе приговорили к пожизненному

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Дата публикации 17 июня 2026 12:39
За убийство 7-летней девочки в Одессе приговорили к пожизненному
Осужденный за убийство. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В прошлом году в Одессе пропала семилетняя Соломия Тарасюк, которая каталась на самокате возле дома. На следующий день её тело нашли в подвале в нескольких кварталах от места исчезновения. Полиция оперативно задержала 31-летнего соседа девочки и собрала доказательства его вины. Теперь суд вынес окончательное решение в отношении фигуранта этого дела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Трагическое исчезновение

Трагедия произошла 18 июня прошлого года. Мать семилетней Соломии Тарасюк обратилась в полицию, поскольку девочка не вернулась с прогулки во дворе. На следующий день правоохранители нашли тело ребенка в подвале в нескольких кварталах от ее дома. Медицинская экспертиза показала, что девочку изнасиловали и задушили.

Полицейские выяснили, что в тот вечер Соломия каталась возле дома на самокате. Ее 31-летний сосед, находившийся под воздействием наркотиков, пригласил девочку к себе в гости. Девочка знала этого мужчину, поэтому без колебаний согласилась зайти. После содеянного убийца пытался скрыть следы. Утром он завернул тело в пленку, положил в дорожную сумку, вывез на такси и спрятал в подвале.

Сбор доказательств

Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов. Во время обысков в его квартире нашли самокат погибшей, биологические образцы и наркотики (экстракт каннабиса). Суд сразу отправил мужчину под стражу без права на залог. Следователи предъявили обвинения по трем статьям: изнасилование малолетней, умышленное убийство и хранение наркотиков.

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Решение суда

Суд рассмотрел все материалы дела, признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Обвинение поддерживали прокуроры из Одессы. Сейчас у сторон есть 30 дней, чтобы подать апелляцию. До истечения этого срока приговор еще не вступает в силу.

Подобные преступления

Отметим, недавно приговор вынесли и в другом районе Одесской области. Там к 10 годам лишения свободы приговорили 48-летнего мужчину, который в июне прошлого года изнасиловал 15-летнюю девушку. Пьяный злоумышленник напал на несовершеннолетнюю на окраине села, когда она пасла скот. Девушка рассказала обо всём матери, которая сразу вызвала полицию.

Правоохранители быстро задержали нападавшего и на время следствия поместили его под стражу без права освобождения под залог. Суд изучил результаты экспертиз и собранные доказательства, признал мужчину виновным по статье об изнасиловании несовершеннолетней и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в серии изнасилований детей. Речь идет об уроженце Белгорода-Днестровского, который ранее уже имел судимости за аналогичные действия. На этот раз по совокупности эпизодов ему назначили 15 лет лишения свободы и запретили работать с детьми в течение трех лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе 41-летнего мужчину подозревают в ужасных преступлениях против собственной малолетней племянницы. В течение нескольких лет злоумышленник насиловал и издевался над девочкой, а также снимал это на видео. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения. За содеянное он отправится за решетку.

Одесса убийство изнасилование
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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