Убийство 15-летней девушки в Одесской области: подробности дела

Подозреваемый в убийстве. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области правоохранители установили лицо, причастное к смерти 15-летней девушки, которую ранее разыскивали как пропавшую без вести. Подозреваемым в убийстве стал её 19-летний знакомый из того же села. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии и проводит необходимые экспертизы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Исчезновение девушки

Несколько дней назад правоохранители обнаружили 15-летнюю жительницу Измаильского района без признаков жизни. До этого девушку разыскивали как пропавшую без вести. Предварительно установлено, что девочка скончалась от асфиксии. В ходе поисковых и следственных мероприятий полицейские установили, что к смерти несовершеннолетней может быть причастен её 19-летний знакомый — односельчанин.

Подозрение в убийстве

Правоохранители задержали молодого человека в установленном законом порядке. После сбора достаточного количества доказательств следователи сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Речь идет о части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Также следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения. Суд удовлетворил его и взял 19-летнего молодого человека под стражу.

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Расследование продолжается

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти девушки. В рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз, которые должны помочь установить детали трагедии.

Другие убийства

Ранее в Одесской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, признанного виновным в изнасиловании и убийстве семилетней Соломии Тарасюк. Суд первой инстанции пришел к выводу, что собранных правоохранительными органами доказательств достаточно для признания обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 29 августа в Киевском районе Одессы произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. По предварительным данным, известно, что мужчина из охотничьего ружья застрелил своих родителей и ранил брата.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе мужчину подозревают в убийстве сожительницы после бытового конфликта. По предварительным данным полиции, он завернул её тело в кусок линолеума и несколько дней пробыл с ним в квартире. Погибшую обнаружила мать подозреваемого, когда пришла навестить сына.