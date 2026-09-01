Смерть 5-річного хлопчика на Одещині: що встановила поліція

Правоохоронці на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція України

На Одещині загинув 5-річний хлопчик, який напередодні потрапив до лікарні у важкому стані. Після розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї. Правоохоронці затримали матір дитини та її 30-річного співмешканця.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Одеської області у вівторок, 1 вересня.

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Що відомо про загибель хлопчика

У понеділок, 31 серпня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 5-річного хлопчика у важкому стані. За словами матері, дитина травмувалася у дворі під час гри з молодшою сестрою.

Згодом хлопчик помер у лікарні. Під час розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї. За попередніми даними, саме від цього ушкодження настала смерть дитини.

У ході слідства правоохоронці встановили, що до смерті хлопчика причетний 30-річний співмешканець його матері. За даними поліції, 28-річна жінка свідомо приховала цей факт.

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Які кримінальні провадження відкрила поліція

За фактом смерті дитини слідчі розпочали два кримінальні провадження. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини та заздалегідь необіцяне приховування матір’ю дитини особливо тяжкого злочину.

Чоловіка та жінку затримали у процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

У межах кримінальних проваджень проведуть низку судових експертиз. Слідчі дії тривають, щоб встановити всі обставини та з’ясувати, за яких саме обставин дитині заподіяли смертельне ушкодження.

Скриншот повідомлення Поліції Одеської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на Одещині правоохоронці встановили причетного до смерті 15-річної дівчини, яку раніше розшукували як зниклу безвісти. У вбивстві неповнолітньої підозрюють її 19-річного знайомого з того ж села. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Новини.LIVE також писали, що в Ізмаїльському районі Одещини 15-річну дівчину, яку напередодні оголосили в розшук, знайшли мертвою на сміттєзвалищі. Її тіло виявили за межами населеного пункту, де вона проживала, зі зв’язаними руками та захованим у мішок. За попередніми даними, причиною смерті могла стати асфіксія, однак остаточний висновок має встановити судово-медична експертиза.