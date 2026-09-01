Смерть 5-летнего мальчика в Одесской области: что установила полиция

Правоохранители на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция Украины

В Одесской области погиб 5-летний мальчик, который накануне поступил в больницу в тяжелом состоянии. В ходе вскрытия в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия. Правоохранители задержали мать ребенка и ее 30-летнего сожителя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Одесской области во вторник, 1 сентября.

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Что известно о гибели мальчика

В понедельник, 31 августа, в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 5-летнего мальчикав тяжелом состоянии. По словам матери, ребенок получил травму во дворе во время игры с младшей сестрой.

Впоследствии мальчик скончался в больнице. В ходе вскрытия в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия. По предварительным данным, именно от этого повреждения наступила смерть ребенка.

В ходе следствия правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен 30-летний сожитель его матери. По данным полиции, 28-летняя женщина сознательно скрыла этот факт.

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Какие уголовные дела возбудила полиция

По факту смерти ребенка следователи возбудили два уголовных дела. Речь идет об умышленном убийстве малолетнего ребенка и заранее не обещанном сокрытии матерью ребенка особо тяжкого преступления.

Мужчину и женщину задержали в процессуальном порядке. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им подозрения и избрании мер пресечения.

В рамках уголовных производств будет проведена серия судебных экспертиз. Следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств и выяснения, при каких именно обстоятельствах ребенку были нанесены смертельные телесные повреждения.

Скриншот сообщения полиции Одесской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области правоохранители установили причастного к смерти 15-летней девушки, которую ранее разыскивали как пропавшую без вести. В убийстве несовершеннолетней подозревают её 19-летнего знакомого из того же села. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Новини.LIVE также писали, что в Измаильском районе Одесской области 15-летнюю девушку, которую накануне объявили в розыск, нашли мертвой на свалке. Ее тело обнаружили за пределами населенного пункта, где она проживала, со связанными руками и спрятанным в мешке. По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия, однако окончательный вывод должна установить судебно-медицинская экспертиза.