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Главная Одесса На Одесчине военнослужащий из СЗЧ выстрелил в свою тещу

На Одесчине военнослужащий из СЗЧ выстрелил в свою тещу

Ua ru
8 сентября 2026 14:45
Военнослужащий из Одесской области ранил тещу и хранил арсенал
Правоохранители на месте стрельбы. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области задержали 36-летнего военнослужащего, который в состоянии опьянения выстрелил из автомата в 63-летнюю тещу. Женщина получила проникающее ранение грудной клетки и живота и находится в больнице. Во время обыска правоохранители обнаружили у мужчины целый арсенал оружия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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Стрельба в доме

Инцидент произошел днем в частном доме в Лиманской общине Раздельнянского района. О стрельбе на спецлинию 102 сообщила дочь потерпевшей. Прибывшие на место правоохранители установили, что 36-летний военнослужащий находился в состоянии опьянения. Мужчина, самовольно покинувший место службы, выстрелил из автомата в свою 63-летнюю тещу.

Женщина получила проникающее огнестрельное ранение грудной клетки и живота. Её доставили в больницу, где она в настоящее время находится.

Арсенал оружия

Во время обыска по месту жительства мужчины следователи обнаружили целый арсенал. В шкафу среди вещей находились автомат, ручной противотанковый гранатомет, корпус осколочной гранаты с вооруженным взрывателем, охотничье ружье и стартовый пистолет. Также полицейские обнаружили более 600 разнокалиберных патронов, магазины к автоматическому оружию и нож.

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По предварительным данным, оружие и боеприпасы мужчина незаконно вывез из зоны боевых действий в одной из восточных областей Украины, где проходил военную службу. Весь арсенал изъяли и передали на экспертизу.

Что грозит

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в совершенном покушении на умышленное убийство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Отдельно следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

После получения заключений экспертов будет решен вопрос о предъявлении мужчине еще одного подозрения. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Убийство ребенка

Отметим, ранее в Одесской области задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице после тяжелой травмы головы. Сначала мать рассказала, что сын якобы получил травму во время игры во дворе. Однако во время вскрытия в голове мальчика обнаружили пулю для пневматического оружия. По данным следствия, смертельный выстрел мог произвести сожитель матери.

Правоохранители установили, что мужчина находился с мальчиком и его трехлетней сестрой на окраине села и стрелял из пневматической винтовки. В какой-то момент он направил оружие в сторону ребенка и выстрелил ему в голову. После этого мужчина привез детей домой и сказал матери, что мальчик якобы упал с лестницы. Полицейские изъяли винтовку и другие вещественные доказательства, а суд поместил подозреваемого под стражу без права освобождения под залог.

Как сообщали Новини.LIVE, в Теплодаре Одесского района 30-летняя военнослужащая бросила во двор соседей три боевые гранаты. Женщина была пьяна и сделала это из хулиганских побуждений. Один из снарядов взорвался. К счастью, люди не пострадали, был поврежден только забор.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 29 августа в Киевском районе Одессы произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. По предварительным данным, известно, что мужчина из охотничьего ружья застрелил своих родителей и ранил брата.

Одесская область Новости Одессы СОЧ Нацполиция задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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