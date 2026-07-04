В Одессе в СИЗО выявили признаки сокрытия вероятных пыток

Одесский СИЗО. Фото: Управление омбудсмена Украины

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" возбудили уголовное дело по статье "Пытки". В ходе внепланового мониторингового визита представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявили о признаках возможного сокрытия следов преступления, исчезновении записей с камер видеонаблюдения и вероятном давлении на заключенных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области.

Сообщение Представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области. Фото: скриншот из Facebook

Ремонт камеры в СИЗО

Известно, что внеплановый мониторинговый визит в изолятор состоялся 8 июня. По информации представителей омбудсмена, накануне произошел технический сбой, из-за которого не сохранились записи камер видеонаблюдения, в частности из корпуса, где находился человек, который, вероятно, стал жертвой насилия.

Во время осмотра камеры мониторинговая группа обратила внимание на характерный запах свежей краски и следы недавнего ремонта. В то же время администрация учреждения заверила, что никаких ремонтных работ там не проводили. Однако, как сообщили представители омбудсмена, заключенные рассказали, что в камере в срочном порядке демонтировали плиточный пол и перекрасили часть помещения.

В связи с этим мониторинговая группа вызвала следственно-оперативную группу Национальной полиции. Правоохранители провели необходимые процессуальные действия для документирования возможного сокрытия следов уголовного правонарушения.

Давление на свидетелей

Кроме того, по информации Представительства Уполномоченного, во время проверки отдельные сотрудники учреждения якобы пытались оказывать давление на лиц, дававших пояснения представителям мониторинговой группы, с целью сокрытия реальных обстоятельств происшествия.

В настоящее время по фактам, выявленным в ходе мониторинга, возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса Украины — "Пытки".

Пытки в Одесском СИЗО

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ГБР начали досудебное расследование после появления в сети видео с возможным нарушением прав человека в Одесском следственном изоляторе. На обнародованных кадрах один из мужчин в камере заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, человек, над которым, возможно, издевались, является сотрудником одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В настоящее время правоохранители проверяют подлинность видео, устанавливают всех участников инцидента и возможных свидетелей.

Также Новини.LIVE сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о превышении власти или служебных полномочий. В ГБР подчеркнули, что дадут правовую оценку всем установленным фактам после завершения необходимых следственных действий.