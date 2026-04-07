Видео

В Одессе вводят трудовую повинность: изменения для горожан

В Одессе вводят трудовую повинность: изменения для горожан

Дата публикации 7 апреля 2026 15:35
В Одессе вводят трудовую повинность: изменения для горожан
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ввели трудовую повинность во время военного положения. Речь идет о привлечении людей к общественно полезным работам. В то же время в городе отмечают, что часть таких программ уже работает и является добровольной.

Соответствующее распоряжение подписала городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

Трудовая повинность

Одесская городская военная администрация приняла решение о введении трудовой повинности. Документ подписала исполняющая обязанности председателя МВА Надежда Задорожная. Решение согласовали с оперативным командованием "Юг". Речь идет о привлечении трудоспособных жителей к работам, которые нужны городу во время войны. Прежде всего это задачи оборонного характера и работы для поддержания нормальной жизни Одессы.

Какие работы предусмотрены

В перечень входят ремонт и восстановление инфраструктуры, строительство укрытий и защитных сооружений, а также обустройство инженерных объектов. Кроме этого, людей могут привлекать к ремонту жилья, работе в портах и на железной дороге, разгрузке и фасовке товаров. Отдельно речь идет о доставке гуманитарной помощи и мероприятиях по поддержанию порядка.

Работы также могут касаться ликвидации последствий обстрелов и чрезвычайных ситуаций. При этом в городской администрации объясняют, что в Одессе уже действуют подобные программы. Более пяти лет безработные могут участвовать в краткосрочных оплачиваемых общественных работах — и только по собственному желанию.

Новый формат

С этого года вместе с Центром занятости запустили еще один формат — общественно полезные работы. К ним могут присоединяться безработные, переселенцы, ветераны и другие незанятые жители.

Участие в таких работах добровольное. Людей привлекают через Центр занятости по договорам. Оплату осуществляют из фонда социального страхования на случай безработицы и других разрешенных источников.

"Такие программы — стандартная практика для украинских громад во время военного положения. Они уже работают в Харькове, Днепре, Николаеве и многих других городах", — говорится в сообщении МВА.

Как сообщали Новини.LIVE, мэрия Одессы приняла решение выплачивать добровольцам за сбитые дроны по 30 тысяч гривен за каждый. Программа касается мобильных огневых групп, которые не входят в кадровые военные. Средства выделяются из городского бюджета без обсуждения на исполкоме. Оформление выплат будет проходить через командиров и городскую военную администрацию.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской городской военной администрации раскритиковали многолетнюю бездеятельность по укрытиям. Там заявили, что в городе до сих пор есть целые жилые кварталы, парки и прибрежные зоны, где люди остаются без надлежащей защиты во время тревог. Также в МВА ответили депутатам, которые только теперь начали публично возмущаться этой ситуацией.

Одесса работа городской совет
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
