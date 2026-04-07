В Одесі вводять трудову повинність: зміни для містян

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі запровадили трудову повинність під час воєнного стану. Йдеться про залучення людей до суспільно корисних робіт. Водночас у місті наголошують, що частина таких програм уже працює і є добровільною.

Відповідне розпорядження підписала міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

Трудова повинність

Одеська міська військова адміністрація ухвалила рішення про введення трудової повинності. Документ підписала виконувачка обов’язків голови МВА Надія Задорожна. Рішення погодили з оперативним командуванням "Південь". Йдеться про залучення працездатних мешканців до робіт, які потрібні місту під час війни. Насамперед це завдання оборонного характеру та роботи для підтримки нормального життя Одеси.

Які роботи передбачені

До переліку входять ремонт і відновлення інфраструктури, будівництво укриттів і захисних споруд, а також облаштування інженерних об’єктів. Крім цього, людей можуть залучати до ремонту житла, роботи в портах і на залізниці, розвантаження та фасування товарів. Окремо йдеться про доставку гуманітарної допомоги та заходи з підтримання порядку.

Роботи також можуть стосуватися ліквідації наслідків обстрілів і надзвичайних ситуацій. Водночас у міській адміністрації пояснюють, що в Одесі вже діють подібні програми. Понад п’ять років безробітні можуть брати участь у короткострокових оплачуваних громадських роботах — і лише за власним бажанням.

Новий формат

Із цього року разом із Центром зайнятості запустили ще один формат — суспільно корисні роботи. До них можуть долучатися безробітні, переселенці, ветерани та інші незайняті мешканці.

Участь у таких роботах добровільна. Людей залучають через Центр зайнятості за договорами. Оплату здійснюють із фонду соціального страхування на випадок безробіття та інших дозволених джерел.

"Такі програми — стандартна практика для українських громад під час воєнного стану. Вони вже працюють у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та багатьох інших містах", — йдеться у повідомленні МВА.

Як повідомляли Новини.LIVE, мерія Одеси ухвалила рішення виплачувати добровольцям за збиті дрони по 30 тисяч гривень за кожен. Програма стосується мобільних вогневих груп, які не входять до кадрових військових. Кошти виділяються з міського бюджету без обговорення на виконкомі. Оформлення виплат проходитиме через командирів та міську військову адміністрацію.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській міській військовій адміністрації розкритикували багаторічну бездіяльність щодо укриттів. Там заявили, що у місті досі є цілі житлові квартали, парки та прибережні зони, де люди залишаються без належного захисту під час тривог. Також у МВА відповіли депутатам, які лише тепер почали публічно обурюватися цією ситуацією.