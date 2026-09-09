В Одессе продают квартиру площадью 700 м² за 82 млн грн

ЖК Арк Палас. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

В Одессе на аукцион выставили необычную двухкомнатную квартиру площадью более 700 квадратных метров. Квартира расположена в одном из известных комплексов Аркадии. Ее конфисковали по решению суда по делу о незаконном завладении имуществом аэропорта. Стартовая цена лота превышает 82 миллиона гривен, а торги запланированы на 5 октября.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта СЕТАМ.

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Условия продажи

Квартира расположена на улице Генуэзской, 1-Б. Ее общая площадь составляет 700,2 квадратных метра, а жилая — 526,8 квадратных метра. Несмотря на такие размеры, в документах недвижимость числится как двухкомнатная.

Начальная цена лота — 82 046 977 гривен. Гарантийный взнос составляет 4 102 348,85 гривен, а шаг аукциона — 820 469,77 гривен. Торги запланированы на 5 октября 2026 года. Подать заявку можно до 08:00 этого дня.

Откуда взялась квартира

Недвижимость была конфискована по решению суда. Право собственности на нее было оформлено по договору купли-продажи от 23 декабря 2021 года. Согласно материалам дела, владелицей квартиры была Александра Ашкинази — сестра супруги бывшего мэра Одессы Алексея Костусева.

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Квартира связана с делом о завладении имуществом и доходами международного аэропорта "Одесса". В рамках договоренностей с Высшим антикоррупционным судом имущество, среди прочего, подлежало возврату государству и территориальной общине.

Дело об аэропорте

Уголовное производство касалось схемы, по которой частные структуры получили контроль над имуществом аэропорта через совместное предприятие. По данным следствия, доля частных партнеров в нем составляла 75%, тогда как общине Одессы принадлежало 25%.

По делу были заключены соглашения о признании вины. Среди осужденных были Алексей Костусев, Борис Кауфман и Александр Грановский-Борухович. Им назначили наказание, однако суд освободил их от отбывания сроков с испытательным сроком ввиду сотрудничества со следствием. Одним из условий соглашений стало возвращение общине имущества и выплата денежных средств. Также суд конфисковал несколько объектов недвижимости. Именно к такому имуществу относится квартира на Генуэзской.

Элитный комплекс

Квартира расположена в жилом комплексе "Арк Палас" в Аркадии. Это один из заметных высотных комплексов Одессы, строительство которого началось в 2005 году.

"Арк Палас" имеет свою историю в одесском информационном пространстве. Ранее СМИ писали, что пентхаус в одной из башен комплекса был подарен Алексею Костусеву. Также сообщалось, что в доме мог проживать бывший мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщали Новини.LIVE, в центре Одессы выставили на продажу трёхкомнатную квартиру, которая фактически представляет собой отдельный дом. Объект расположен недалеко от улицы Греческой и парка Шевченко. Жилье имеет автономное газовое отопление и закрытую дворовую территорию.

Также Новини.LIVE писали, что в историческом центре Одессы появилась в продаже однокомнатная квартира с нетипично низкой ценой. Квартира расположена в доме на удобном втором этаже. Квартира имеет автономное газовое отопление, которое работает без электричества.