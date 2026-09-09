В Одесі продають квартиру площею 700 м² за 82 млн грн

ЖК Арк Палас. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі на аукціон виставили незвичайну двокімнатну квартиру площею понад 700 квадратних метрів. Житло розташоване в одному з відомих комплексів Аркадії. Його конфіскували за рішенням суду у справі про заволодіння майном аеропорту. Стартова ціна лота перевищує 82 мільйони гривень, а торги запланували на 5 жовтня.

Про це Новини.LIVE дізналися із сайту СЕТАМ.

Реклама

Умови продажу

Квартира розташована на вулиці Генуезькій, 1-Б. Її загальна площа становить 700,2 квадратного метра, а житлова — 526,8 квадратного метра. Попри такі розміри, у документах нерухомість значиться як двокімнатна.

Початкова ціна лота — 82 046 977 гривень. Гарантійний внесок становить 4 102 348,85 гривні, а крок аукціону — 820 469,77 гривні. Торги заплановані на 5 жовтня 2026 року. Подати заявку можна до 08:00 цього дня.

Звідки квартира

Нерухомість конфіскували за рішенням суду. Право власності на неї було оформлене за договором купівлі-продажу від 23 грудня 2021 року. За даними матеріалів справи, власницею квартири була Олександра Ашкіназі — сестра дружини колишнього мера Одеси Олексія Костусєва.

Читайте також:

Квартира пов’язана зі справою про заволодіння майном та доходами міжнародного аеропорту "Одеса". У межах домовленостей із Вищим антикорупційним судом майно, серед іншого, підлягало поверненню державі та територіальній громаді.

Справа аеропорту

Кримінальне провадження стосувалося схеми, за якою приватні структури отримали контроль над майном аеропорту через спільне підприємство. За даними слідства, частка приватних партнерів у ньому становила 75%, тоді як громаді Одеси належало 25%.

У справі уклали угоди про визнання винуватості. Серед засуджених були Олексій Костусєв, Борис Кауфман та Олександр Грановський-Борухович. Їм призначили покарання, однак суд звільнив їх від відбування строків з випробуванням з огляду на співпрацю зі слідством. Однією з умов угод стало повернення громаді майна та сплата коштів. Також суд конфіскував кілька об’єктів нерухомості. Саме до такого майна належить квартира на Генуезькій.

Елітний комплекс

Квартира розташована в житловому комплексі "Арк Палас" в Аркадії. Це один із помітних висотних комплексів Одеси, будівництво якого розпочалося у 2005 році.

"Арк Палас" має окрему історію в одеському інформаційному просторі. Медіа раніше писали, що пентхаус в одній із веж комплексу дарували Олексію Костусєву. Також повідомлялося, що в будинку міг проживати колишній мер Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомляли Новини.LIVE, в центрі Одеси виставляли на продаж трикімнатну квартиру, яка фактично є окремим будинком. Об’єкт розташований неподалік вулиці Грецької та парку Шевченка. Житло має автономне газове опалення та закриту дворову територію.

Також Новини.LIVE писали, що в історичному центрі Одеси з’явилялася у продажу однокімнатна квартира з нетипово низькою ціною. Житло розташоване у будинку на зручному другому поверсі. Квартира має автономне газове опалення, яке працює без електрики.