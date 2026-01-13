Продаж квартири на Молдаванці за 24 тисячі доларів

Двір, у якому розташований будинок. Фото: скриншот з відео

В Одесі на Молдаванці продають двокімнатну квартиру. Житло розташоване на вулиці Середній і має просторий, доглянутий двір. У квартирі — високі стелі, індивідуальне опалення та додаткові площі для зберігання речей.

Що пропонують

На Молдаванці в Одесі виставили на продаж двокімнатну квартиру в одному з небагатьох для району охайних і просторих дворів. Будинок розташований на вулиці Середній. Квартира знаходиться на другому поверсі. Попри це, дах у будинку повністю відремонтований. Перед входом облаштований окремий тамбур, який уже належить власникам квартири. Його можна використовувати як місце для сушіння білизни або зберігання речей. Простір організований — є шафи та ніші.

Планування включає прихожу, кухню, санвузол і дві житлові кімнати. Опалення індивідуальне — встановлений одноконтурний котел, що дозволяє не залежати від централізованих відключень. Нові власники зможуть облаштувати житло на свій смак. Одна з головних переваг квартири — високі стелі, близько 3,45 метра. Друга кімната має два великі вікна з виходом на фасад і вулицю Середню.

Загальна площа житла становить 38 квадратних метрів. Вартість квартири — 24 тисячі доларів США.

