Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Квартира на Французькому бульварі в Одесі — ціна мрії

Квартира на Французькому бульварі в Одесі — ціна мрії

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 17:36
Продаж двокімнатної квартири на Французькому бульварі
Французький бульвар. Фото ілюстративне: Південний кур'єр

В Одесі виставили на продаж двокімнатну квартиру, яка більше схожа на приватний будинок. Житло розташоване на Французькому бульварі у міцному будинку з закритим двором. Власний квітник, зона барбекю та паркомісце — рідкісне поєднання для цього району. Квартира готова до заселення без додаткових витрат.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама
Читайте також:
@nina_odessa1623

В продаже 2 комнатная квартира. ул.Французский бульвар . Крепкий дом ,закрытый двор, есть свое место крытое место для автомобиля ,свой огороженный палисадник и зона барбекю, ремонту 4 года, новый 2-х контурный котел, есть подвал, накопительный бак воды 500 литров, гидрофор, конденсационный котел, низкие коммунальные расходы зимой. Цена 90 000$ торг Звоните 093-070-50-70 #одесса #вэтотдень #рекомендации #море #продажа

♬ original sound - Nina_ Realtor_Odessa -

Що пропонують

На Французькому бульварі продають двокімнатну квартиру загальною площею 70 квадратних метрів. Вона розташована на першому поверсі двоповерхового будинку з доглянутим закритим двором. Головна особливість житла — власний огороджений квітник, яким користуються понад 20 років. Тут облаштована зона відпочинку з барбекю, є місце для зустрічей з друзями та сімейних посиденьок. Також передбачене окреме критe місце для автомобіля з заїздом у двір.

У квартирі зроблений ремонт чотири роки тому. Встановлено автономне опалення з двоконтурним газовим котлом, додатково є конденсаційний котел, гідрофор і накопичувальний бак для води об’ємом 500 літрів.

В оселі дві окремі кімнати з вікнами у двір, кухня-вітальня, суміжний санвузол та кілька вбудованих шаф-купе. Квартира у житловому стані — можна заїжджати і жити без ремонту. Додатково є підвал. Ціна об’єкта — 90 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в центрі Одеси продають квартиру в історичному будинку. Також ми писали, що на продаж виставили житло з підвісними балками та власним двориком.

Одеса Одеська область житло Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації