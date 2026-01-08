Продаж двокімнатної квартири на Французькому бульварі

Французький бульвар. Фото ілюстративне: Південний кур'єр

В Одесі виставили на продаж двокімнатну квартиру, яка більше схожа на приватний будинок. Житло розташоване на Французькому бульварі у міцному будинку з закритим двором. Власний квітник, зона барбекю та паркомісце — рідкісне поєднання для цього району. Квартира готова до заселення без додаткових витрат.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

На Французькому бульварі продають двокімнатну квартиру загальною площею 70 квадратних метрів. Вона розташована на першому поверсі двоповерхового будинку з доглянутим закритим двором. Головна особливість житла — власний огороджений квітник, яким користуються понад 20 років. Тут облаштована зона відпочинку з барбекю, є місце для зустрічей з друзями та сімейних посиденьок. Також передбачене окреме критe місце для автомобіля з заїздом у двір.

У квартирі зроблений ремонт чотири роки тому. Встановлено автономне опалення з двоконтурним газовим котлом, додатково є конденсаційний котел, гідрофор і накопичувальний бак для води об’ємом 500 літрів.

В оселі дві окремі кімнати з вікнами у двір, кухня-вітальня, суміжний санвузол та кілька вбудованих шаф-купе. Квартира у житловому стані — можна заїжджати і жити без ремонту. Додатково є підвал. Ціна об’єкта — 90 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в центрі Одеси продають квартиру в історичному будинку. Також ми писали, що на продаж виставили житло з підвісними балками та власним двориком.