Квартира в центрі Одеси без ремонту за 95 тисяч доларів

Вулиця Новосельского в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У самому центрі Одеси продають велику квартиру без ремонту за чималі гроші. Це старий фонд із високими стелями, каміном і слідами минулої розкоші. Житло потребує серйозних вкладень, але продавці роблять ставку на атмосферу та історію.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

В Одесі продають велику чотирикімнатну квартиру на вулиці Новосельського, у триповерховому будинку старого фонду. Загальна площа — 107 квадратних метрів, перший поверх. Найбільша кімната має площу 29 квадратів і стелю заввишки 3,75 метра. У приміщенні зберігся старий паркет і камін, який, за словами продавців, можна відновити. Вентиляційні канали діючі. Інші кімнати — 26, 16 та 14 квадратних метрів. Частина з них має великі вікна, у деяких кутах видно сліди колишніх печей або груб.

У квартирі є комора з антресоллю та перегородками, які не є несучими. Тому їх можна знести. Кухня невелика, але світла. Встановлено двоконтурний котел — опалення індивідуальне. Санвузол облицьований плиткою, однак також потребує доопрацювання.

За словами продавців, після масштабного ремонту квартира може стати справжньою перлиною історичного центру. Вартість такого житла — 95 тисяч доларів.

Реакція соцмереж

У соцмережах думки розділилися. Частина користувачів називає квартиру "кошмаром за купу грошей" і вважає, що з урахуванням ремонту ціна має бути значно нижчою — на рівні 55–60 тисяч доларів. Інші ж захоплюються атмосферою старої Одеси й кажуть, що це житло "для душі", а не для швидкої вигоди.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають віллу за майже мільйон. Також ми писали, що в центрі міста на продаж виставили діючий ресторан.