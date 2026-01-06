Продаж ресторану в центрі Одеси

Ресторан, який продають в Одесі. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі продають діючий ресторан болгарської кухні. Заклад розташований у Приморському районі, поруч із парковою зоною. Бізнес працює не перший рік і має постійних клієнтів. Власники оцінили об’єкт у сотні тисяч доларів.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Заклад знаходиться за адресою Старобазарний сквер, 1А/1. Поруч — зелена зона, що приваблює гостей у теплу пору року. Ресторан має три великі зали, терасу та простору літню площадку. Усередині облаштовані бар, повноцінна кухня, санвузли та хол.

На продаж виставили не просто приміщення, а діючий бізнес. За словами продавця, у ресторану вже сформоване коло постійних відвідувачів. Заклад працює у форматі болгарської кухні та не потребує запуску з нуля. Вартість ресторану становить 450 000 доларів США.

