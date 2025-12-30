4-кімнатна квартира в центрі Одеси за 129 тисяч доларів

Чотирикімнатна квартира в центрі Одеси — яка ціна
У центрі Одеси продають простору чотирикімнатну квартиру. Житло розташоване в історичному будинку з парадною та мармуровими сходами. Квартира повністю дворовa, тому тут тихо, попри жваву локацію.
Відео з оглядом шириться у соцмережах.
Що пропонують
Квартира розташована на другому поверсі триповерхового будинку в центрі Одеси. Загальна площа — 129 метрів квадратних. Планування правильне, двостороннє, з високими стелями, товстими стінами та великими вікнами. Наразі частина кімнат суміжні, однак попередні дверні прорізи збережені — за потреби можна легко відновити чотири окремі кімнати. У квартирі є три балкони, усі з видом у двір. Балкони не засклені.
Кухня простора, з вікном та газовою плитою. Санвузол роздільний, ванна кімната також має вікно у тихий двір. Додатково передбачене приміщення під гардеробну або комору. Опалення в будинку центральне, встановлена газова колонка. За бажанням є можливість облаштувати індивідуальне газове опалення (АГВ). Квартира потребує легкої косметики.
Окремою перевагою є затишна тераса або літня зона з видом у двір. Також варто відзначити доглянуту парадну з мармуровими сходами та зручним підйомом. Ціна — 129 000 доларів. Тобто один метр квартири вартує 1 000 доларів.
