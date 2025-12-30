Відео
Головна Одеса Чотирикімнатна квартира в центрі Одеси — яка ціна

Чотирикімнатна квартира в центрі Одеси — яка ціна

Дата публікації: 30 грудня 2025 17:50
4-кімнатна квартира в центрі Одеси за 129 тисяч доларів
Житловий будинок в центрі Одеси. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У центрі Одеси продають простору чотирикімнатну квартиру. Житло розташоване в історичному будинку з парадною та мармуровими сходами. Квартира повністю дворовa, тому тут тихо, попри жваву локацію.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@tatyana_realtor_anslon

4х-комнатная квартира в центре Одессы. Планировка правильная, раздельный санузел. Дворовая, тихая, с тремя балконами, средний этаж. Общая площадь 129 м2. Цена 129 тыс дол. @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор @Недвижимость Одесса/риелтор #купитьквартируодесса #квартираодессапродам #одессаквартира #недвижимостьодесса #квартиравцентреодессы

♬ оригинальный звук - Недвижимость Одесса/риелтор

Що пропонують

Квартира розташована на другому поверсі триповерхового будинку в центрі Одеси. Загальна площа — 129 метрів квадратних. Планування правильне, двостороннє, з високими стелями, товстими стінами та великими вікнами. Наразі частина кімнат суміжні, однак попередні дверні прорізи збережені — за потреби можна легко відновити чотири окремі кімнати. У квартирі є три балкони, усі з видом у двір. Балкони не засклені.

Кухня простора, з вікном та газовою плитою. Санвузол роздільний, ванна кімната також має вікно у тихий двір. Додатково передбачене приміщення під гардеробну або комору. Опалення в будинку центральне, встановлена газова колонка. За бажанням є можливість облаштувати індивідуальне газове опалення (АГВ). Квартира потребує легкої косметики.

Окремою перевагою є затишна тераса або літня зона з видом у двір. Також варто відзначити доглянуту парадну з мармуровими сходами та зручним підйомом. Ціна — 129 000 доларів. Тобто один метр квартири вартує 1 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі продають елітну квартиру за ціною будинку. Також ми писали про те, як при розлученні ділять куплене спільно житло.

Одеса ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
