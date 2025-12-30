Видео
Главная Одесса Четырехкомнатная квартира в центре Одессы — какая цена

Четырехкомнатная квартира в центре Одессы — какая цена

Дата публикации 30 декабря 2025 17:50
4-комнатная квартира в центре Одессы за 129 тысяч долларов в центре Одессы
Жилой дом в центре Одессы. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В центре Одессы продают просторную четырехкомнатную квартиру. Жилье расположено в историческом доме с парадной и мраморной лестницей. Квартира полностью дворовая, поэтому здесь тихо, несмотря на оживленную локацию.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома в центре Одессы. Общая площадь — 129 метров квадратных. Планировка правильная, двусторонняя, с высокими потолками, толстыми стенами и большими окнами. Сейчас часть комнат смежные, однако предыдущие дверные проемы сохранены - при необходимости можно легко восстановить четыре отдельные комнаты. В квартире есть три балкона, все с видом во двор. Балконы не застеклены.

Кухня просторная, с окном и газовой плитой. Санузел раздельный, ванная комната также имеет окно в тихий двор. Дополнительно предусмотрено помещение под гардеробную или кладовую. Отопление в доме центральное, установлена газовая колонка. По желанию есть возможность обустроить индивидуальное газовое отопление (АГВ). Квартира требует легкой косметики.

Отдельным преимуществом является уютная терраса или летняя зона с видом во двор. Также стоит отметить ухоженную парадную с мраморной лестницей и удобным подъемом. Цена — 129 000 долларов. То есть один метр квартиры стоит 1 000 долларов.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе продают элитную квартиру по цене дома. Также мы писали о том, как при разводе делят купленное совместно жилье.

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
