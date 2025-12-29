Видео
Главная Одесса Элитная квартира по цене дома — что предлагают в Одессе

Элитная квартира по цене дома — что предлагают в Одессе

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 17:21
Продажа квартиры в ЖК "Наследие Дерибаса" в Одессе за 320 тысяч долларов
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В центре Одессы выставили на продажу квартиру в премиальном жилом комплексе. Жилье расположено в исторической части города и имеет дизайнерский ремонт. В стоимость заложены дорогие материалы, техника и автономные решения. Цена объекта сразу привлекла внимание и стала предметом обсуждений.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

@maksrieltorodessa

ЖК "Наследие Дерибаса" - премиальный жилой комплекс в самом сердце Одессы. Исторический центр, современная архитектура, закрытая территория и подземный паркинг. Жизнь в шаге от Дерибасовской и главных символов города.

♬ оригинальный звук - Максим Риэлтор Одесса

Что предлагают

Квартира расположена в ЖК "Наследие Дерибаса" — премиальном жилом комплексе из красного кирпича в самом центре Одессы. Общая площадь квартиры составляет 90 квадратных метров, а цена — 320 тысяч долларов. По словам продавца, почти 200 тысяч долларов было вложено только в ремонт. В квартире просторная кухня с дорогой техникой Bosch, холодильником с льдогенератором и двумя морозильными камерами. В отделке использован натуральный камень, керамогранит, итальянская мебель и австрийский паркет.

Предусмотрены два санузла, гардеробные, бытовая комната с техникой Miele и место под инфракрасную сауну. Отдельное внимание уделили автономности — установлен инвертор с батареями, который может обеспечивать электричеством квартиру до пяти суток. В квартире есть две спальни, рабочая зона в формате кабинета и французские балконы с видом на центр города и Оперный театр. Сам жилой комплекс имеет закрытую территорию, подземный паркинг и расположен в нескольких минутах ходьбы от Дерибасовской.

Реакция соцсетей

Стоимость квартиры стала одним из главных акцентов обсуждения. Часть людей обращает внимание на престижную локацию, качество ремонта и наполнение. Другие же сомневаются, оправданы ли такие вложения, учитывая площадь и вид из окон. Некоторые считают, что за эти деньги целесообразнее приобрести частный дом, а не квартиру даже в центре Одессы.

Напомним, мы сообщали о том, можно ли приватизировать служебное военное жилье. Также мы писали о том, что в Одессе продают жилье под ремонт по цене нового.

