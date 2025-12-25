Продажа квартиры в центре Одессы на Старорезничной в центре Одессы

Дом в котором продают квартиру. Фото: скриншот с Google Maps

В Приморском районе Одессы выставили на продажу просторную квартиру в центре города. Жилье имеет три комнаты и две лоджии. Дом расположен рядом с Привозом и главными улицами. Предложение уже привлекло внимание из-за заявленной цены.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

@ekaterinabondarenko369 В ПРОДАЖЕ 3к квартира 63 м2 -двухсторонняя -центр города О Квартире : Этаж -6 /10 Площадь -63 м2 1 комната -14 с выходом на лоджию 2 комната -14 3 комната -18 (проходная ) с выходом на лоджию Дом: Расположен на улице ул.Старорезничная ,35 (бывшая Куйбышева) Рядом знаменитый рынок Привоз ,большой торговый центр ,улица Преображенская ,Кировский сквер .До моря минут 30 пешком . По близости школа 118 ,детский садик #недвижимостьодесса#одессапродам ♬ Quests - Blue Monkey Tapes

Что предлагают

В продаже трехкомнатная квартира в центре Одессы площадью 63 квадратных метра на улице Старорезничной. Жилье двустороннее, расположено на шестом этаже десятиэтажного дома. Планировка предусматривает две отдельные комнаты по 14 квадратов и проходную гостиную площадью 18 квадратных метров. Из двух комнат есть выход на лоджии.

Дом находится в историческом центре Одессы, рядом с рынком Привоз, торговыми центрами, Преображенской улицей и Старобазарным сквером. До моря — около получаса пешком. Неподалеку также есть школа и детский сад. За квартиру владелец просит 57 тысяч гривен.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе за более 200 тысяч долларов продают квартиру. Также мы писали о том, когда нужно получать разрешение на перепланировку квартиры.