Україна
Квартира у моря за более 200 тыс. долл — что предлагают в Одессе

Квартира у моря за более 200 тыс. долл — что предлагают в Одессе

Дата публикации 24 декабря 2025 12:33
Продажа квартиры у моря в Одессе за 230 тысяч долларов за 230 тысяч долларов
Балкон квартиры. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу просторную трехкомнатную квартиру в одном из престижных районов города. Жилье расположено неподалеку от моря. Однако не все пользователи оценили цену жилья.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

Квартира продается на Мукачевском переулке в Одессе. Это кирпичный дом на один подъезд с охраной. Рядом — Французский бульвар, море и популярные городские локации. Общая площадь жилья — 114 квадратных метров. Планировка предусматривает просторную кухню-студию, две спальни, две гардеробные, санузел с ванной и душевой, прихожую, открытый балкон и застекленную лоджию. В квартире сделан новый качественный ремонт, помещение светлое и готово к заселению. Стоимость — 230 тысяч долларов.

Реакция соцсетей

После публикации объявления в соцсетях пользователи начали обсуждать цену. Часть комментаторов отмечает, что за такие деньги в Одессе или пригороде можно купить целый дом. Другие же считают, что локация у моря и параметры квартиры оправдывают стоимость.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру с "видом на море", однако его почти не видно. Также мы писали о том, чего ожидать от рынка недвижимости в 2026 году.

Одесса цены на квартиры Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
