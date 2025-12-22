Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Квартира в Одессе за 6 тысяч долларов — какие нюансы

Квартира в Одессе за 6 тысяч долларов — какие нюансы

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:14
Квартира в Одессе за 6 500 долларов: условия и нюансы
Дом, который продают в Одессе. Фото: OLX

В Пересыпском районе Одессы продают квартиру по цене, которая редко встречается на рынке. Жилье расположено недалеко от моря и имеет удобную транспортную развязку. Вместе с квартирой покупатель получает дополнительную пристройку. В то же время у этого варианта есть важные нюансы, на которые согласится не каждый.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

Квартира находится на первом этаже дома на улице Лиманная, рядом с Николаевской дорогой в Пересыпском районе Одессы. Это заброшенное однокомнатное жилье площадью 13,7 квадратного метра, оформленное как отдельная квартира. Внутри есть электроосвещение, металлопластиковое окно и второй уровень для спального места. Санузла в квартире нет. Вода — во дворе из колонки, туалет также уличный. Кухонная зона занимает около 2 квадратных метров. При этом район не подтапливается, а до моря — примерно 500 метров.

В Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів
Комната и второй уровень квартиры. Фото: OLX

Главный бонус объекта — пристройка напротив квартиры площадью около 40 квадратных метров. Она состоит из трех небольших комнат, имеет два входа и место под санузел. Состояние — без ремонта, из коммуникаций подведен только свет. Пристройка пока без документов и приватизации, что и является ключевым нюансом этого варианта.

В Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів
Одна из комнат квартиры, фото: OLX

Рядом с жильем остановки трамваев и маршруток, на которых можно быстро добраться до центра Одессы — ориентировочно за 15 минут. Цена квартиры — 6 500 долларов США. Объект продается на вторичном рынке.

В Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів
Место для санузла в пристройке, фото: OLX

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают заброшенную квартиру без ремонта — цена удивила соцсети. Также мы писали, что в Одессе на продажу выставили квартиру в историческом доме, размером с частное домовладение.

Одесса недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации