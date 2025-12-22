Квартира в Одессе за 6 500 долларов: условия и нюансы

Дом, который продают в Одессе. Фото: OLX

В Пересыпском районе Одессы продают квартиру по цене, которая редко встречается на рынке. Жилье расположено недалеко от моря и имеет удобную транспортную развязку. Вместе с квартирой покупатель получает дополнительную пристройку. В то же время у этого варианта есть важные нюансы, на которые согласится не каждый.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Что предлагают

Квартира находится на первом этаже дома на улице Лиманная, рядом с Николаевской дорогой в Пересыпском районе Одессы. Это заброшенное однокомнатное жилье площадью 13,7 квадратного метра, оформленное как отдельная квартира. Внутри есть электроосвещение, металлопластиковое окно и второй уровень для спального места. Санузла в квартире нет. Вода — во дворе из колонки, туалет также уличный. Кухонная зона занимает около 2 квадратных метров. При этом район не подтапливается, а до моря — примерно 500 метров.

Комната и второй уровень квартиры. Фото: OLX

Главный бонус объекта — пристройка напротив квартиры площадью около 40 квадратных метров. Она состоит из трех небольших комнат, имеет два входа и место под санузел. Состояние — без ремонта, из коммуникаций подведен только свет. Пристройка пока без документов и приватизации, что и является ключевым нюансом этого варианта.

Одна из комнат квартиры, фото: OLX

Рядом с жильем остановки трамваев и маршруток, на которых можно быстро добраться до центра Одессы — ориентировочно за 15 минут. Цена квартиры — 6 500 долларов США. Объект продается на вторичном рынке.

Место для санузла в пристройке, фото: OLX

Место для санузла в пристройке, фото: OLX