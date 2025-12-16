На улице Европейской продает квартиру, площадью почти 200 квадратных метров

Дом, в котором продают квартиру. Фото: Маяк

В самом центре Одессы продают большую квартиру в историческом доме. Объект расположен на улице Европейской, в известном доме с легендарным длинным балконом. Жилье имеет почти 200 квадратных метров площади и дополнительное пространство над потолком.

Что предлагают

Квартира расположена на четвертом этаже четырехэтажного дома на углу Европейской и Греческой улиц. Над жильем есть полноценный чердачный этаж такой же площади, что и сама квартира. Общая площадь помещения — 197 квадратных метров, высота потолков — около четырех метров. Дом считают архитектурным памятником и связывают с городской легендой о самом длинном балконе, который охватывает весь этаж.

В квартире четыре отдельные комнаты, две из которых имеют выход на балконы с видом на Европейскую улицу. Общая комната площадью около 44 квадратных метров может стать гостиной или залом. Планировка позволяет менять пространство — большинство перегородок не являются несущими. В квартире есть два санузла, кухня с видом во внутренний двор и дополнительные подсобные помещения. Ремонт устаревший и требует полного обновления, однако это дает возможность обустроить жилье под собственные нужды. Во дворе есть место для парковки авто.

Объект может заинтересовать ценителей исторической архитектуры и большого пространства в центре города. Стоимость квартиры — 450 000 долларов США. До полномасштабной войны ее стоимость была 650 000 долларов.

