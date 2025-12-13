Видео
Україна
Видео

В Одессе в царском доме продают 2-комнатную квартиру — какая цена

В Одессе в царском доме продают 2-комнатную квартиру — какая цена

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 18:30
Двухкомнатная квартира в центре Одессы - продажа на Успенской
Дом в Одессе. Фото иллюстративное: dom.ria

В исторической части Одессы выставили на продажу двухуровневую квартиру с потолками 3,65 метра и отдельным входом со двора. Жилье расположено на улице Успенской и нуждается в косметическом ремонте.

Такое жилье появилось на продажу появилось на торговой площадке dom.ria.

Читайте также:

Квартира в царском доме в Одессе: обзор

Квартира находится в центре города, в дореволюционном доме на улице Успенской, 101. Дом расположен в тихом внутреннем дворе, недалеко от Старобазарного сквера и удобной транспортной развязкой поблизости.

Жилье имеет площадь 77 кв. м. Две комнаты площадью по 20 кв.м являются смежными, такой же площади кухня. Высокие потолки и большой балкон, отдельный вход и двухконтурный газовый котел для индивидуального отопления. Санузел смежный.

Квартира продается в состоянии под косметический ремонт. Внутри — сочетание плитки, ламината и линолеума, обновление которых новый владелец может адаптировать под свои нужды.

Условия проживания и коммуникации

В квартире установлены счетчики на воду, газ и электроэнергию. Есть газ, интернет и стабильная мобильная связь даже во время отключений света. Двор закрытого типа. Стоимость квартиры составляет 59 000 долларов - 747 долларов за квадратный метр.

Напомним, в центре Одессы в старинной части Молдаванки выставили на продажу двухуровневую квартиру с авторским ремонтом. Также мы писали, что в городе растут цены на недвижимость, и больше всего это заметно на вторичном рынке.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
