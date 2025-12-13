Двокімнатна квартира в центрі Одеси — продаж на Успенській

В Одесі у царському домі продають 2-кімнатну квартиру — яка ціна
В історичній частині Одеси виставили на продаж дворівневу квартиру зі стелями 3,65 метра та окремим входом з двору. Житло розташоване на вулиці Успенській і потребує косметичного ремонту.
Таке житло з'явилося на продаж з'явилося на торговому майданчику dom.ria.
Квартира в царському будинку в Одесі: огляд
Квартира знаходиться в центрі міста, у дореволюційному будинку на вулиці Успенській, 101. Будинок розташований у тихому внутрішньому дворі, недалеко від Старобазарного скверу та зручною транспортною розв’язкою поблизу.
Житло має площу 77 кв. м. Дві кімнати площею по 20 кв.м є суміжними, такої ж площі кухня. Високі стелі та великий балкон, окремий вхід і двоконтурний газовий котел для індивідуального опалення. Санвузол суміжний.
Квартира продається у стані під косметичний ремонт. Усередині — поєднання плитки, ламінату та лінолеуму, оновлення яких новий власник може адаптувати під свої потреби.
Умови проживання та комунікації
У помешканні встановлені лічильники на воду, газ та електроенергію. Є газ, інтернет і стабільний мобільний зв’язок навіть під час відключень світла. Двір закритого типу. Вартість квартири становить 59 000 доларів — 747 доларів за квадратний метр.
