На вулиці Європейській продаєть квартиру, площеюмайже 200 метрів квадратних

У самому центрі Одеси продають велику квартиру в історичному будинку. Об’єкт розташований на вулиці Європейській, у відомому будинку з легендарним довгим балконом. Житло має майже 200 квадратних метрів площі та додатковий простір над стелею.

Що пропонують

Квартира розташована на четвертому поверсі чотириповерхового будинку на розі Європейської та Грецької вулиць. Над житлом є повноцінний горищний поверх такої ж площі, що й сама квартира. Загальна площа помешкання — 197 квадратних метрів, висота стель — близько чотирьох метрів. Будинок вважають архітектурною пам’яткою та пов’язують із міською легендою про найдовший балкон, який охоплює весь поверх.

У квартирі чотири окремі кімнати, дві з яких мають вихід на балкони з видом на Європейську вулицю. Загальна кімната площею близько 44 квадратних метрів може стати вітальнею або залою. Планування дозволяє змінювати простір — більшість перегородок не є несучими. У помешканні є два санвузли, кухня з видом у внутрішній двір та додаткові підсобні приміщення. Ремонт застарілий і потребує повного оновлення, однак це дає можливість облаштувати житло під власні потреби. У дворі є місце для паркування авто.

Об’єкт може зацікавити поціновувачів історичної архітектури та великого простору в центрі міста. Вартість квартири — 450 000 доларів США. До повномасштабної війни її вартість була 650 000 доларів.

