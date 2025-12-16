Відео
Головна Одеса Квартира розміром з будинок у центрі Одеси — яка ціна

Квартира розміром з будинок у центрі Одеси — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:25
На вулиці Європейській продаєть квартиру, площеюмайже 200 метрів квадратних
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: Маяк

У самому центрі Одеси продають велику квартиру в історичному будинку. Об’єкт розташований на вулиці Європейській, у відомому будинку з легендарним довгим балконом. Житло має майже 200 квадратних метрів площі та додатковий простір над стелею.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Що пропонують

Квартира розташована на четвертому поверсі чотириповерхового будинку на розі Європейської та Грецької вулиць. Над житлом є повноцінний горищний поверх такої ж площі, що й сама квартира. Загальна площа помешкання — 197 квадратних метрів, висота стель — близько чотирьох метрів. Будинок вважають архітектурною пам’яткою та пов’язують із міською легендою про найдовший балкон, який охоплює весь поверх.

У квартирі чотири окремі кімнати, дві з яких мають вихід на балкони з видом на Європейську вулицю. Загальна кімната площею близько 44 квадратних метрів може стати вітальнею або залою. Планування дозволяє змінювати простір — більшість перегородок не є несучими. У помешканні є два санвузли, кухня з видом у внутрішній двір та додаткові підсобні приміщення. Ремонт застарілий і потребує повного оновлення, однак це дає можливість облаштувати житло під власні потреби. У дворі є місце для паркування авто.

Об’єкт може зацікавити поціновувачів історичної архітектури та великого простору в центрі міста. Вартість квартири — 450 000 доларів США. До повномасштабної війни її вартість була 650 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує смартжитло в історичній будівлі в Одесі. Також ми писали про те, чи можна продати квартиру з боргами за комунальні послуги.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
