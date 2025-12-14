Смартквартира в Одесі за 15 000 дол. — що пропонують

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Приморському районі Одеси продають смартквартиру в історичному будинку всього за 15 000 дол. Помешкання потребує ремонту, але має локацію та потенціал, які зазвичай коштують значно дорожче.

Таке житло з'явилося на продаж з'явилося на торговому майданчику ugo-zapad.uа.

Реклама

Читайте також:

Квартира в Одесі будинку-пам’ятці

Житло розташоване на Слєпньова провулку, у старовинному одеському будинку, зведеному з ракушняка. Це означає товсті стіни й природну теплоізоляцію, що цінують у старому фонді. Помешкання — однокімнатна студія площею 20 кв. м, а ось санвузол суміщений.

Вікна виходять на фасад, проте не на гучну дорогу. Перед ними можна облаштувати приватний палісадник або невелику зону відпочинку, як це вже зробили сусіди. Двір у будинку доглянутий і тихий, що рідкість для центральної частини міста.

У квартирі залишилися батареї від АГВ, є газ, а висота стелі сягає приблизно 3,5 метра.

Поруч парки, транспорт і море

Однією з ключових переваг є розташування. У кількох хвилинах — два зелені парки, зупинки громадського транспорту, магазини та необхідна інфраструктура. До моря звідси 20 хвилин пішки.

Нагадаємо, в історичній частині Одеси виставили на продаж дворівневу квартиру. Також ми писали, що в Одесі зростають ціни на нерухомість.