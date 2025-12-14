Смартквартира в Одесі за 15 000 дол. — що пропонують

В Одесі продають смартжитло в історичній будівлі — яка ціна
У Приморському районі Одеси продають смартквартиру в історичному будинку всього за 15 000 дол. Помешкання потребує ремонту, але має локацію та потенціал, які зазвичай коштують значно дорожче.
Таке житло з'явилося на продаж з'явилося на торговому майданчику ugo-zapad.uа.
@ugo.zapad.ua
🏠 1-кімнатна квартира | 20кв.м. 📍 м. Одеса, вул. Слепнева |1/3 поверх 💵 15 000$ 📞 Показ у зручний час (067)990-30-09 Олена Квартира в простому типовому стані, під ремонт. Тамбур на 2 квартири, 2 вікна на глибокий фасад на Канатну. #ugozapad #рекомендації #рієлтор #нерухомістьодеса #риелтородесса #одесакупівля #продажквартиродеса #агенціянерухомостіодеса #будинокмрії #продажбудинків #одесса #квартираодесса #житлоодеса #пошукжитла #агенціянерухомості #нерухомість #рієлтородеса #fyp #офіс #реки #1кімнатнаквартира #квартирапідремонт #доступнежитло♬ оригинальный звук - ugo.zapad.ua - ugo.zapad.ua
Квартира в Одесі будинку-пам’ятці
Житло розташоване на Слєпньова провулку, у старовинному одеському будинку, зведеному з ракушняка. Це означає товсті стіни й природну теплоізоляцію, що цінують у старому фонді. Помешкання — однокімнатна студія площею 20 кв. м, а ось санвузол суміщений.
Вікна виходять на фасад, проте не на гучну дорогу. Перед ними можна облаштувати приватний палісадник або невелику зону відпочинку, як це вже зробили сусіди. Двір у будинку доглянутий і тихий, що рідкість для центральної частини міста.
У квартирі залишилися батареї від АГВ, є газ, а висота стелі сягає приблизно 3,5 метра.
Поруч парки, транспорт і море
Однією з ключових переваг є розташування. У кількох хвилинах — два зелені парки, зупинки громадського транспорту, магазини та необхідна інфраструктура. До моря звідси 20 хвилин пішки.
Нагадаємо, в історичній частині Одеси виставили на продаж дворівневу квартиру. Також ми писали, що в Одесі зростають ціни на нерухомість.
Читайте Новини.LIVE!