Смартквартира в Одессе за 15 000 долл. - что предлагают

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Приморском районе Одессы продают смартквартиру в историческом доме всего за 15 000 долл. Помещение требует ремонта, но имеет локацию и потенциал, которые обычно стоят значительно дороже.

Такое жилье на продажу появилось на торговой площадке ugo-zapad.ца.

Реклама

Читайте также:

Квартира в Одессе в доме-памятнике

Жилье расположено на Слепневом переулке, в старинном одесском доме, возведенном из ракушняка. Это означает толстые стены и естественную теплоизоляцию, что ценят в старом фонде. Помещение — однокомнатная студия площадью 20 кв. м, а вот санузел совмещен.

Окна выходят на фасад, однако не на шумную дорогу. Перед ними можно обустроить частный палисадник или небольшую зону отдыха, как это уже сделали соседи. Двор у дома ухоженный и тихий, что редкость для центральной части города.

В квартире остались батареи от АГВ, есть газ, а высота потолков достигает примерно 3,5 метра.

Рядом парки, транспорт и море

Одним из ключевых преимуществ является расположение. В нескольких минутах — два зеленых парка, остановки общественного транспорта, магазины и необходимая инфраструктура. До моря отсюда 20 минут пешком.

Напомним, в исторической части Одессы выставили на продажу двухуровневую квартиру. Также мы писали, что в Одессе растут цены на недвижимость.