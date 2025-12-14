Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе продают смартжилье в историческом здании — какая цена

В Одессе продают смартжилье в историческом здании — какая цена

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 17:12
Смартквартира в Одессе за 15 000 долл. - что предлагают
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Приморском районе Одессы продают смартквартиру в историческом доме всего за 15 000 долл. Помещение требует ремонта, но имеет локацию и потенциал, которые обычно стоят значительно дороже.

Такое жилье на продажу появилось на торговой площадке ugo-zapad.ца.

Реклама
Читайте также:
@ugo.zapad.ua

🏠 1-комнатная квартира | 20кв.м. 📍 м. Одесса, ул. Слепнева |1/3 этаж 💵 15 000$ 📞 Показ в удобное время (067)990-30-09 Елена Квартира в простом типовом состоянии, под ремонт. Тамбур на 2 квартиры, 2 окна на глубокий фасад на Канатную. #ugozapad #рекомендации #риелтор #недвижимостьодесса #риелтородесса #одессапокупка #продажаквартиродеса #агентствонедвижимостиодесса #доммечты #продажадомов #одесса #квартираодесса #жильеодесса #поискжилья #агентствонедвижимости #недвижимость #риелтородесса #fyp #офис #реки #1комнатнаяквартира #квартираподремонт #доступноежилье

♬ оригинальный звук - ugo.zapad.ua - ugo.zapad.ua

Квартира в Одессе в доме-памятнике

Жилье расположено на Слепневом переулке, в старинном одесском доме, возведенном из ракушняка. Это означает толстые стены и естественную теплоизоляцию, что ценят в старом фонде. Помещение — однокомнатная студия площадью 20 кв. м, а вот санузел совмещен.

Окна выходят на фасад, однако не на шумную дорогу. Перед ними можно обустроить частный палисадник или небольшую зону отдыха, как это уже сделали соседи. Двор у дома ухоженный и тихий, что редкость для центральной части города.

В квартире остались батареи от АГВ, есть газ, а высота потолков достигает примерно 3,5 метра.

Рядом парки, транспорт и море

Одним из ключевых преимуществ является расположение. В нескольких минутах — два зеленых парка, остановки общественного транспорта, магазины и необходимая инфраструктура. До моря отсюда 20 минут пешком.

Напомним, в исторической части Одессы выставили на продажу двухуровневую квартиру. Также мы писали, что в Одессе растут цены на недвижимость.

Одесса Одесская область жилье Новости Одессы продажа квартира
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации