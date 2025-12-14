Смартквартира в Одессе за 15 000 долл. - что предлагают

В Одессе продают смартжилье в историческом здании — какая цена
В Приморском районе Одессы продают смартквартиру в историческом доме всего за 15 000 долл. Помещение требует ремонта, но имеет локацию и потенциал, которые обычно стоят значительно дороже.
Квартира в Одессе в доме-памятнике
Жилье расположено на Слепневом переулке, в старинном одесском доме, возведенном из ракушняка. Это означает толстые стены и естественную теплоизоляцию, что ценят в старом фонде. Помещение — однокомнатная студия площадью 20 кв. м, а вот санузел совмещен.
Окна выходят на фасад, однако не на шумную дорогу. Перед ними можно обустроить частный палисадник или небольшую зону отдыха, как это уже сделали соседи. Двор у дома ухоженный и тихий, что редкость для центральной части города.
В квартире остались батареи от АГВ, есть газ, а высота потолков достигает примерно 3,5 метра.
Рядом парки, транспорт и море
Одним из ключевых преимуществ является расположение. В нескольких минутах — два зеленых парка, остановки общественного транспорта, магазины и необходимая инфраструктура. До моря отсюда 20 минут пешком.
Напомним, в исторической части Одессы выставили на продажу двухуровневую квартиру. Также мы писали, что в Одессе растут цены на недвижимость.
