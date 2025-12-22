Відео
Головна Одеса Квартира в Одесі за 6 тисяч доларів — які нюанси

Квартира в Одесі за 6 тисяч доларів — які нюанси

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 17:14
Квартира в Одесі за 6 500 доларів: умови та нюанси
Будинок, який продають в Одесі. Фото: OLX

У Пересипському районі Одеси продають квартиру за ціною, яка рідко трапляється на ринку. Житло розташоване недалеко від моря та має зручну транспортну розв’язку. Разом із квартирою покупець отримує додаткову пристройку. Водночас у цього варіанту є важливі нюанси, на які погодиться не кожен.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Що пропонують

Квартира знаходиться на першому поверсі будинку на вулиці Лиманна, поруч із Миколаївською дорогою у Пересипському районі Одеси. Це занедбане однокімнатне житло площею 13,7 квадратного метра, оформлене як окрема квартира. Усередині є електроосвітлення, металопластикове вікно та другий рівень для спального місця. Санвузла в квартирі немає. Вода — у дворі з колонки, туалет також вуличний. Кухонна зона займає близько 2 квадратних метрів. Водночас район не підтоплюється, а до моря — приблизно 500 метрів.

В Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів
Кімната та другий рівень квартири. Фото: OLX

Головний бонус об’єкта — прибудова навпроти квартири площею близько 40 квадратних метрів. Вона складається з трьох невеликих кімнат, має два входи та місце під санвузол. Стан — без ремонту, з комунікацій підведене лише світло. Пристройка наразі без документів і приватизації, що і є ключовим нюансом цього варіанту.

В Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів
Одна із кімнат квартири. Фото: OLX

Поруч із житлом зупинки трамваїв і маршруток, якими можна швидко дістатися до центру Одеси — орієнтовно за 15 хвилин. Ціна квартири — 6 500 доларів США. Об’єкт продається на вторинному ринку.

В Одесі продають квартиру за 6 тисяч доларів
Місце для санвузла у прибудові. Фото: OLX

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають занедбану квартиру без ремонту — ціна здивувала соцмережі. Також ми писали, що в Одесі на продаж виставили квартиру в історичному будинку, розміром з приватние домоволодіння.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
