Купити двокімнатну квартиру в центрі Одеси за 25 тисяч: що продають

У самому центрі Одеси продають двокімнатну квартиру з окремими кімнатами. Житло підходить для тих, хто готовий зробити ремонт під себе. Квартира має власне опалення та зручне планування.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі на продаж виставили двокімнатну квартиру в центрі Одеси — на перетині вулиць Новосельського та Павла Зеленого. Житло розташоване на високому першому поверсі. Загальна площа квартири — 36 квадратних метрів. Обидві кімнати окремі. Перша — простора, з двома вікнами, одна з них виходить на вулицю Новосельського. Друга кімната трохи менша, але також ізольована.

Кухня прохідна, зате в квартирі є власне опалення АГВ та бойлер для гарячої води. Санвузол повноцінний, із ванною. Житло потребує ремонту, однак після оновлення може стати комфортною оселею в центрі міста. Вартість квартири — 25 тисяч.

