Головна Одеса Двокімнатна в центрі Одеси під ремонт — яка ціна

Двокімнатна в центрі Одеси під ремонт — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 12:28
Купити двокімнатну квартиру в центрі Одеси за 25 тисяч: що продають
Вулиця Новосельського в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

У самому центрі Одеси продають двокімнатну квартиру з окремими кімнатами. Житло підходить для тих, хто готовий зробити ремонт під себе. Квартира має власне опалення та зручне планування.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:
@anastasia.belik.1992

+380996005074 Анастасія Продам двокімнатну квартиру в Одесі! Новосельского/Павла Зеленого Окремі кімнати, АГВ Телефонуйте, пишіть організую швидкий показ! #РіелторОдеса#НерухомістьОдеса#НедвижимостьВОдессе#ОдесаЦентр#tik_tok @Анастасія Бєлік @Анастасія Бєлік

♬ оригинальный звук - Анастасія Бєлік

Що пропонують

В Одесі на продаж виставили двокімнатну квартиру в центрі Одеси — на перетині вулиць Новосельського та Павла Зеленого. Житло розташоване на високому першому поверсі. Загальна площа квартири — 36 квадратних метрів. Обидві кімнати окремі. Перша — простора, з двома вікнами, одна з них виходить на вулицю Новосельського. Друга кімната трохи менша, але також ізольована.

Кухня прохідна, зате в квартирі є власне опалення АГВ та бойлер для гарячої води. Санвузол повноцінний, із ванною. Житло потребує ремонту, однак після оновлення може стати комфортною оселею в центрі міста. Вартість квартири — 25 тисяч.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають занедбану квартиру під капітальний ремонт. Також ми писали, що на продаж виставили квартиру розміром з приватний будинок.

Одеса ціни на квартири Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
