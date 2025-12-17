У центрі Одеси продають квартиру під капітальний ремонт

Балкон квартири, яку продають. Фото: скриншот з відео

У центрі Одеси продають квартиру в старому будинку, яка більше нагадує сарай. Житло розташоване в одеському дворі та потребує капітального ремонту. Усередині — занедбані кімнати, мінімальні зручності та буржуйка.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

На вулиці Малій Арнаутській, у самому центрі Одеси, виставили на продаж квартиру в колишньому прибутковому будинку. Вона розташована у закритому внутрішньому дворі з балконом на другому поверсі. Попри історичну локацію, стан житла далекий від привабливого — приміщення давно не ремонтували. У квартирі довгий коридор і три кімнати. Вихід у внутрішній двір збережений, прибудований балкон — узаконений. У будинку залишилися старі деталі — мармурові сходи та рідні перила у під’їзді. Крім того, у самому помешканні є буржуйка дл опалення.

Площа квартири — 47,4 метрів квадратних. Житло продається під капітальний ремонт. Вартість об’єкта — 34 тисячі доларів. Квартира розташована між Європейською та Рішельєвською вулицями, що традиційно вважається престижною частиною міста.

Реакція соцмереж

Користувачі активно обговорюють оголошення. Одні вважають, що це варіант лише для поціновувачів старого центру. Інші дивуються, як житло в історичній частині міста могли довести до такого стану, та зазначають, що подібних "квартир-заброшок" в Одесі стає дедалі більше.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру розміром з приватний будинок. Також ми писали про те, які ціни на квартири у Печерському районі Києва.