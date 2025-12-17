В центре Одессы продают квартиру под капитальный ремонт

Балкон квартиры, которую продают. Фото: скриншот из видео

В центре Одессы продают квартиру в старом доме, которая больше напоминает сарай. Жилье расположено в одесском дворе и требует капитального ремонта. Внутри — заброшенные комнаты, минимальные удобства и буржуйка.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

На улице Малой Арнаутской, в самом центре Одессы, выставили на продажу квартиру в бывшем доходном доме. Она расположена в закрытом внутреннем дворе с балконом на втором этаже. Несмотря на историческую локацию, состояние жилья далеко от привлекательного — помещение давно не ремонтировали. В квартире длинный коридор и три комнаты. Выход во внутренний двор сохранен, пристроенный балкон — узаконен. В доме остались старые детали — мраморная лестница и родные перила в подъезде. Кроме того, в самом доме есть буржуйка для отопления.

Площадь квартиры — 47,4 квадратных метров. Жилье продается под капитальный ремонт. Стоимость объекта — 34 тысячи долларов. Квартира расположена между Европейской и Ришельевской улицами, что традиционно считается престижной частью города.

Реакция соцсетей

Пользователи активно обсуждают объявление. Одни считают, что это вариант только для ценителей старого центра. Другие удивляются, как жилье в исторической части города могли довести до такого состояния, и отмечают, что подобных "квартир-заброшек" в Одессе становится все больше.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру размером с частный дом. Также мы писали, какие цены на квартиры в Печерском районе Киева.