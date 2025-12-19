Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Двухкомнатная в центре Одессы под ремонт — какая цена

Двухкомнатная в центре Одессы под ремонт — какая цена

Дата публикации 19 декабря 2025 12:28
Купить двухкомнатную квартиру в центре Одессы за 25 тысяч: что продают
Улица Новосельского в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В самом центре Одессы продают двухкомнатную квартиру с отдельными комнатами. Жилье подходит для тех, кто готов сделать ремонт под себя. Квартира имеет собственное отопление и удобную планировку.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

@anastasia.belik.1992

+380996005074 Анастасия Продам двухкомнатную квартиру в Одессе! Новосельского/Павла Зеленого Отдельные комнаты, АГВ Звоните, пишите организую быстрый показ! #РиелторОдесса#НедвижимостьОдесса#НедвижимостьВОдессе#ОдессаЦентр#tik_tok @Анастасия Белик @Анастасия Белик

♬ оригинальный звук - Анастасия Белик

Что предлагают

В Одессе на продажу выставили двухкомнатную квартиру в центре Одессы — на пересечении улиц Новосельского и Павла Зеленого. Жилье расположено на высоком первом этаже. Общая площадь квартиры — 36 квадратных метров. Обе комнаты раздельные. Первая — просторная, с двумя окнами, одно из них выходит на улицу Новосельского. Вторая комната немного меньше, но также изолированная.

Кухня проходная, зато в квартире есть собственное отопление АГВ и бойлер для горячей воды. Санузел полноценный, с ванной. Жилье требует ремонта, однако после обновления может стать комфортным домом в центре города. Стоимость квартиры — 25 тысяч.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают заброшенную квартиру под капитальный ремонт. Также мы писали, что на продажу выставили квартиру размером с частный дом.

Одесса цены на квартиры Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
