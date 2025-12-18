Видео
Заброшенная квартира без ремонта в Одессе — цена удивляет

Заброшенная квартира без ремонта в Одессе — цена удивляет

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:26
В Одессе продают жилье под ремонт по цене обычного
Дом в котором продают квартиру. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру в запущенном состоянии. Жилье требует капитального ремонта и почти непригодно для проживания без значительных вложений. Несмотря на это, цена указанная в объявлении удивляет.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

@alevtinarieltorodessa

#продамквартируОдесса 35 тыс., торг есть #0972697835 Очень редкое предложение на рынке недвижимости. В продаже однокомнатная сталинка на втором этаже с балконом и газовой колонкой. Средняя / Косвенная, Молдаванка, рядом ЦЕНТР города. Хорошая площадь квартиры 39 кв.м., потолки 3,20. Окна выходят на ЖК Люксембург. Рядом Таврия, АТБ, школа №1, Михайловский сквер. https://t.me/AlevtinaOdessa

♬ оригинальный звук - AWG.Remix

Что предлагают

На улице Средней, 45 в Одессе продают однокомнатную квартиру в сталинке. Помещение расположено на втором этаже, имеет балкон и газовую колонку. Общая площадь — 39 квадратных метров, высота потолков — 3,20 метра. Дом возведен из ракушняка и красного кирпича, в квартире толстые стены, однако жилье находится в запущенном состоянии и требует капитального ремонта.

В объявлении также отмечают близость к центру города, супермаркетам, школе и Михайловскому скверу. Окна выходят в сторону жилого комплекса и проезжей части. Несмотря на все недостатки, квартиру выставили по цене, которую обычно просят за полноценное жилье в Одессе.

Реакция соцсетей

Состояние квартиры вызвало негативную реакцию пользователей. Люди описывают жилье как темное, холодное и непригодное для жизни без полного демонтажа старого ремонта. В сообщениях отмечают, что небольшие комнаты не компенсируют даже высокие потолки, а тепло в помещении удержать сложно.

Отдельное возмущение вызывает стоимость. Пользователи считают, что даже максимальная цена такого жилья должна быть значительно ниже, а объявленную сумму называют неоправданной для квартиры в таком состоянии.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе продают квартиру, в которой есть буржуйка, под капитальный ремонт. Также мы писали, что в центре города продают квартиру размером с частный дом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
