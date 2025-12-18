Відео
Головна Одеса Занедбана квартира без ремонту в Одесі — ціна дивує

Занедбана квартира без ремонту в Одесі — ціна дивує

Дата публікації: 18 грудня 2025 10:26
В Одесі продають житло під ремонт за ціною звичайного
Будинок в якому продають квартиру. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі виставили на продаж однокімнатну квартиру у занедбаному стані. Житло потребує капітального ремонту та майже непридатне для проживання без значних вкладень. Попри це, ціна вказана в оголошені дивує.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

@alevtinarieltorodessa

#продамквартируОдесса 35 тыс., торг есть #0972697835 Очень редкое предложение на рынке недвижимости. В продаже однокомнатная сталинка на втором этаже с балконом и газовой колонкой. Средняя / Косвенная, Молдаванка, рядом ЦЕНТР города. Хорошая площадь квартиры 39 кв.м., потолки 3,20. Окна выходят на ЖК Люксембург. Рядом Таврия, АТБ, школа №1, Михайловский сквер. https://t.me/AlevtinaOdessa

♬ оригинальный звук - AWG.Remix

Що пропонують

На вулиці Середній, 45 в Одесі продають однокімнатну квартиру в сталінці. Помешкання розташоване на другому поверсі, має балкон і газову колонку. Загальна площа — 39 квадратних метрів, висота стель — 3,20 метра. Будинок зведений із ракушняку та червоної цегли, у квартирі товсті стіни, однак житло перебуває в занедбаному стані та потребує капітального ремонту.

В оголошенні також зазначають близькість до центру міста, супермаркетів, школи та Михайлівського скверу. Вікна виходять у бік житлового комплексу та проїжджої частини. Попри всі недоліки, квартиру виставили за ціною, яку зазвичай просять за повноцінне житло в Одесі.

Реакція соцмереж

Стан квартири викликав негативну реакцію користувачів. Люди описують житло як темне, холодне й непридатне для життя без повного демонтажу старого ремонту. У дописах зазначають, що невеликі кімнати не компенсують навіть високі стелі, а тепло в приміщенні утримати складно.

Окреме обурення викликає вартість. Користувачі вважають, що навіть максимальна ціна такого житла мала б бути значно нижчою, а оголошену суму називають невиправданою для квартири в такому стані.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі продають квартиру, в якій є буржуйка, під капітальний ремонт. Також ми писали, що в центрі міста продають квартиру розміром з приватний будинок.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
