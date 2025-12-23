Видео
Видео

Квартира в Одессе с видом на море — но есть нюанс

Дата публикации 23 декабря 2025 17:10
Продажа квартиры возле парка Шевченко в Одессе
Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру с заявленным видом на море. Жилье расположено в престижном районе рядом с парком Шевченко. Покупателям обещают удобную локацию. В то же время есть нюансы, о которых стоит знать еще до просмотра.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

@nikolai.rieltor.odessa

❗️Є РАСТЕРМИНОВАНИЕ ❗️ПЕРШИЙ ВНЕСОК ОТ 50% 51.4 м2 Красный кирпич 🔑 Доступные планировки: - 1-комнатные - 2-комнатные - 3-комнатные

♬ оригинальный звук - nikolai.rieltor.odessa

Что предлагают

Квартира расположена на четвертом этаже жилого комплекса в Одессе. Общая площадь — 51,4 квадратного метра. Дом новый, локация — одна из самых желанных в Одессе, рядом парк Шевченко и центральная часть города. Заявленная цена — 102 тысячи долларов. Продажа без комиссии, также доступна рассрочка с первым взносом 50%.

В объявлении акцентируют на виде на море. Впрочем, море видно лишь частично — между другими домами, и с определенного ракурса. Панорамным этот вид назвать сложно. Сама квартира — после строительства. Внутри нет ремонта — только обнаженные кирпичные стены и базовая планировка. Фактически это "чистый лист" для будущего владельца, но с дополнительными затратами на полноценное обустройство.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают квартиру за 6 тысяч долларов. Также мы писали о том, кому из украинцев чаще всего отказывают в аренде жилья.

Одесса квартиры недвижимость цены на квартиры Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
