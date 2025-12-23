Продажа квартиры возле парка Шевченко в Одессе

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выставили на продажу однокомнатную квартиру с заявленным видом на море. Жилье расположено в престижном районе рядом с парком Шевченко. Покупателям обещают удобную локацию. В то же время есть нюансы, о которых стоит знать еще до просмотра.

Что предлагают

Квартира расположена на четвертом этаже жилого комплекса в Одессе. Общая площадь — 51,4 квадратного метра. Дом новый, локация — одна из самых желанных в Одессе, рядом парк Шевченко и центральная часть города. Заявленная цена — 102 тысячи долларов. Продажа без комиссии, также доступна рассрочка с первым взносом 50%.

В объявлении акцентируют на виде на море. Впрочем, море видно лишь частично — между другими домами, и с определенного ракурса. Панорамным этот вид назвать сложно. Сама квартира — после строительства. Внутри нет ремонта — только обнаженные кирпичные стены и базовая планировка. Фактически это "чистый лист" для будущего владельца, но с дополнительными затратами на полноценное обустройство.

